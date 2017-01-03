Danıştay Genel Sekreteri intihar etti

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Mısır'da istifa eden Danıştay Genel Sekreteri Vail Şelbi'nin, yolsuzluk soruşturmasından hapse gönderildikten bir kaç saat sonra intihar ettiği bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, yargı tarafından Şelbi'yi korumakla görevlendirilen güvenlik güçleri, Şelbi'yi hapishane odasında kendisini asmış olarak buldu.

Emniyet güçlerinin Şelbi'nin cesedini otopsi için Zinhum morguna kaldırdığı ifade edilirken, Başsavcı Nebil Sadık, dava ile ilgili yayın yasağı kararı aldı.

Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığı dün akşam Şelbi'nin yolsuzluk davası ile ilgili suçlamalar kapsamında yürütülen soruşturma süresince 4 gün hapsine karar vermişti. Savcılık, Şelbi'ye kanuna aykırı iş yapmak için rüşvet almak suçlamasını yöneltmiş, Şelbi ise söz konusu suçlamaları "uydurma" olarak nitelendirerek reddetmişti.

Şelbi'nin evinde yapılan aramada bulunan, 24 milyon cüneyh, 4 milyon dolar, 2 milyon avro ve 1 milyon Suudİ Arabistan riyaline el konulduğu açıklanmıştı.