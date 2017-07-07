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Danişmentli İsmail Efe mezarı başında anıldı

Aydın’ın önemli Milli Mücadele kahramanlarından Danişmentli İsmail Efe mezarı başında dualarla anıldı.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:51
Danişmentli İsmail Efe mezarı başında anıldı

Efeler Belediyesi tarafından Danişment Mahallesi’nde, Milli Mücadele kahramanı Danişmentli İsmail Efe ve tüm Milli Mücadele kahramanları için anma töreni ve yemekli Mevlid düzenlendi. İsmail Efe’nin Danişment Mahallesi’nde düzenlenen anma törenine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Başkan Vekili Halis Günday, Efeler Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, bazı mahalle muhtarları ile İsmail Efe’nin yakınları, mahalle halkı katıldı.

Kuvai Milliye Kahramanı Danişmantli İsmail Efe için düzenlenen anma töreni ilk olarak mezarı başında edilen dua ile başladı. Anma törenine katılan davetliler daha sonra mahalle meydanında bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kolay kurulmadığını belirterek, “ Cumhuriyetimiz yolda bulunmadı. Danişmentli İsmail Efe gibi kahramanlarımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin eseri olarak bizlere emanet edildi. Kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi anarak onları hem yeni neslimize onlarla ilgili bilgiyi donatmak ve geçmişimizi, bugünlere nasıl geldiğimizi anlatmak için bu etkinliklerle çalışmalarımızı Efeler Belediyesi olarak sürdürüyoruz” dedi.

Efeler Belediyesi tarafından içerisinde Danişment ve İsmail Efe ile ilgili bilgilerin yer aldığı kitap hazırlatıldığını belirten Özakcan, “Belediye olarak kültürel çalışmalarımız dahilinde ilk olarak Gözpınar Mahallemiz ile başlayan ve Danişment Mahallemiz ile devam eden bir kitap meydana getirdik. Kitabı okuyan herkes mahallelerimizi ve mahallelerimizdeki önemli kişileri tanıyarak bilgi ile donanacaklar. İsmail Efe milli mücadelede iz bırakmış efelerimizdendir. Kendisinin şahsında tüm mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve ahirete intikal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz” diye konuştu.

Başkan Özakcan’ın konuşmasının ardından Mevlid-i Şerif okutularak yemek hayrı yapılarak tören sonlandırıldı.

Danişmentli İsmail Efe kimdir?

Danişmentli İsmail Efe 1878 yılında Aydın’ın Danişment köyünde doğdu. Kurtuluş Savaşı’na milli mücadeleci olarak katılarak çok üstün başarılar elde etmiştir. Savaş sırasında kendine verilen görevleri layıkıyla yerine getirmiştir. Bir gün Buharkent Karakolu’na baskına gittikleri zaman ayağından yaralanmış ve bu olay sonrasında yunan komutanın eşini esir almıştır. Bu olay üzerine yunan komutanının eşini 100 top mermi ile takas ederek çok üstün bir başarı kazanmıştır. Bu olayı duyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendisine binbaşı ünvanını vermiştir. Kendisi 1946 yılında vefat ederek Danişment Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:51
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