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Danimarka'dan üçücü havalimanı açıklaması: Sadece THY...

Danimarka Maliye Bakanı Kristian Jensen, üçüncü havalimanının kapasitesinin doldurulmasında sorun yaşanmayacağını düşündüğünü söyledi.

16 Ocak 2018 Salı 13:39
Danimarka'dan üçücü havalimanı açıklaması: Sadece THY...

Kopenhag Havalimanı’nın genişletilmesiyle ilgili basın turuna katılan Danimarka Maliye Bakanı Kristian Jensen, inşası devam eden ve dünyanın en büyük havalimanlarından biri olması hedeflenen İstanbul'un üçüncü havalimanının kapasitesinin Türk Hava Yolları (THY) tarafından dahi doldurulabileceğini belirtti.

Jensen, son yıllarda daha da büyüyen Türk Hava Yollarının ( THY) kapasitesinin bile, üçüncü havalimanının kapasitesini doldurmakta yeterli olacağını öngördüğünü vurguladı.

Maliye Bakanı Jensen, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın da önemli bir merkez olduğunu sözlerine ekledi.

Kopenhag Havalimanı Basın Bürosu'ndan Sara Westphal Emborg da İstanbul’a yapılan üçüncü havalimanının danışmanları arasında Kopenhag Havalimanı'nın uluslararası danışmanlık firması Copenhagen Airport İnternational'ın (CAI) da olduğunu ifade etti. Yakın bir zamanda İstanbul'a geleceği belirtilen Danimarkalı yetkililerin, üçüncü havalimanını inşa eden IDA konsorsiyumuna strateji geliştirme, organizasyon ve işletmecilikle ilgili danışmanlık hizmeti verdiği kaydedildi.

İskandinavya’nın dünyaya açılan kapısı rolünü gören ve İskandinavya’nın en çok yolcu ağırlayan havalimanı konumundaki Kopenhag Havalimanı, inşasına yeni başlanan E Terminali ile yılda 40 milyon yolcuyu ağırlamayı hedefliyor.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:39
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