Danimarka’da Türk Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Seyit Özkan istifa etti

Danimarka’nın Kopenhag şehri yakınlarında, Türklerin yoğun olarak yaşadıkları İshöj kasabasında belediye başkan yardımcılığı görevi yapan Ahmet Seyit Özkan’ın partisi Sosyal Demokrat Parti’den atılmasının istenmesi üzerine siyaseti bıraktığını ve partiden istifa ettiğini açıkladı. Yazılı bir açıklama yapan Özkan, belediye meclisi çalışma dönemi sonuna kadar bağımsız olarak görevine devam edeceğini, seçimlere katılmayacağını bildirdi. Belediye meclisindeki sosyal demokrat grubun üyeleri, oybirliği ile Özkan’ın Sosyal Demokrat Parti’den atılmasını ve 21 Kasım’da yapılacak belediye seçimleri adaylığından da vazgeçmesini istediklerini belirtmişti. Özkan’ın ihraç edilmesi istemine neden olarak bir süre önce sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta yazdığı bir yorum gösteriliyor.

Özkan Facebook’taki yorumunda, “DEAŞ Müslümanların icat ettiği bir şey değildi, ama Siyonizm DEAŞ’ı kurmuş olabilir” yazmıştı. Danimarka’daki yarı resmi radyo kanalı Radio24syv, Özkan’la yorumu ile ilgili uzun bir röportaj yapmış ve röprotajı yayınlamıştı.

Röportajın yayınlanmasının ardından Muhafazakar Halk Partisi milletvekili Naser Khader ile Sosyal Demokrat Milletvekili Lars Aslan Rasmussen de sosyal medyada Özkan’ın Sosyal Demokrat Parti’de yer alamayacağını belirten görüşler öne sürmüştü. İshöj Belediye Başkanı Ole Björstorp tam seçim kampanyasının başladığı dönemde böyle bir yorumda bulunmanın kabul edilemez olduğu söyledi ve İshöj kasabasının nüfusunun yüzde 40’ını göçmenlerin oluşturduğunu bu tür dış politika söylemlerinin de böyle bir belediyede ağırlığının fazla olduğunu belirtti.

Seyit Ahmet Özkan 1993 yılından beri İshöj Belediye Meclisi üyeliği yapmaktaydı.