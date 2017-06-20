Danimarka'da korkunç vahşet! Deniz kızıla boyandı... Dünya'dan tepkiler yağıyor

Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda her yıl, masum balinalar göç sırasında öldürülüyor. Balıkçılar masum balinaları sürükleyerek karaya taşırken, mızrak yardımıyla ölümlerine sebep oluyor.

Görüntüler korkunç vahşeti gözler önüne sererken, yılın bu döneminde deniz de kıpkırmızı bir renge bürünüyor. Ancak halk bu etkinliğe oldukça ilgili, büyük bir kesim katliama karşı çıkarken bazıları da bölgeye gelerek yaşananları takip ediyor...