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Danimarka'da korkunç vahşet! Deniz kızıla boyandı... Dünya'dan tepkiler yağıyor

Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları, korkunç görüntülerle gündeme geldi. Kentteki balıkçılar her yıl 'geleneksel' olarak düzenlenen korkunç etkinlikleri nedeniyle balinaları öldürürken, deniz kan kırmızı renge boyandı. Vahşete dünyadan tepki yağıyor...

20 Haziran 2017 Salı 12:03
Danimarka'da korkunç vahşet! Deniz kızıla boyandı... Dünya'dan tepkiler yağıyor

Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda her yıl, masum balinalar göç sırasında öldürülüyor. Balıkçılar masum balinaları sürükleyerek karaya taşırken, mızrak yardımıyla ölümlerine sebep oluyor.

Görüntüler korkunç vahşeti gözler önüne sererken, yılın bu döneminde deniz de kıpkırmızı bir renge bürünüyor. Ancak halk bu etkinliğe oldukça ilgili, büyük bir kesim katliama karşı çıkarken bazıları da bölgeye gelerek yaşananları takip ediyor...

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 12:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • mutmainemutmaine15 sa önce
    Kurban bayramı için olmadık laflar eden bizim sözde aydınlarımız nerde ?
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