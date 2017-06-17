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Danimarka'da İslam güllerle anlatıldı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da vatandaşlara gül dağıtan Danimarka İslam Toplumu gençlik kolları gönüllüleri, İslamofobi'yi kırmaya çalıştı

17 Haziran 2017 Cumartesi 21:19
Danimarka'da İslam güllerle anlatıldı

Danimarka İslam Toplumu (DİT) gençlik kolları, belediye meydanında etrafına maket minareler konulan çadırda "Ben Müslümanım" etkinliği düzenledi.

Medyada yer alan İslam ve Müslümanlara karşı olumsuz imajla oluşan ön yargıları kırmaya çalışan gençler, yaklaşık 2 saat gül dağıtarak Danimarkalılara İslam'ı ve Müslümanları anlattı.

Gençler, AA muhabirine, etkinliği özellikle ramazanda yaptıklarını ve bu ayın Müslümanlar için önemini Danimarkalılara anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Gönüllü gençlere, vatandaşlar ve turistler olumlu tepki verdi.

DİT tarafından son 6 yıldır İslam'ı ve Müslümanları Danimarkalılara anlatmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. DİT, kış aylarında da vatandaşlara sıcak çikolata ve ekmek dağıtılarak İslam ve Müslümanlar hakkında pozitif imaj vermeye çalışmıştı.

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 21:19
  1. Danimarka
  2. Danimarka İslam Toplumu
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