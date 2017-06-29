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Danimarka, cami yardımlarına 'sert tedbirler' alacak

Göç ve Uyum Bakanı Stöjberg, ülkedeki camilere yurt dışından sağlanan yardımlara ilişkin sert düzenlemelere gideceklerini duyurdu.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:43
Danimarka, cami yardımlarına 'sert tedbirler' alacak

Stöjberg, ülkedeki dini topluluklara dışardan sağlanan maddi desteğe ilişkin yeni düzenlemeler yapmak üzere bazı bakanlıklarca geçen yıl oluşturulan çalışma grubuyla bir araya geldi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Stöjberg, grubun tavsiyeleri doğrultusunda çalışmalara devam etmekte hemfikir olduklarını söyledi.

Söz konusu çalışmayla ortak hedeflerinin "aşırı dinci inanç toplumları ve camiler" olduğunu iddia eden Bakan Stöjberg, "Bunlara yönelik sert tedbirler alarak, Danimarka'da kökten dinci inanç toplumlarının dışardan ekonomik desteklerle filizlenmesini önlemek istediklerini" savundu.

Öte yandan Danimarka basınında, Göç ve Uyum Bakanı Stöjberg'in camilere yurt dışından yapılacak desteklerin vergilendirilmesi üzerinde de çalıştığı, yasanın hedefinde camiler olduğu haberleri yer aldı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Nörrebro semtinde inşa edilen ve 2014'te hizmete giren ülkenin ilk minareli camisi "Hamad Bin Khalifa Medeniyet Merkezi"nin Katar tarafından desteklenmesi ve 2015'te Şii mezhebine mensup Müslümanlara hizmet veren "İmam Ali Camisi"nin finansmanını İran'ın sağlaması ülke kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı.

Danimarka'da 5,7 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 7'sinin Müslüman olduğu tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:43
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