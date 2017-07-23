Danilo Manchester City'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Real Madrid'den Danilo'yu transfer etti.

Pep Guardiola'nın takımı, Brezilyalı sağ bekle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun bonservisi için City'nin 35 milyon euroluk bir ödeme yapacağı belirtildi.

26 yaşındaki Danilo, 2015'te transfer olduğu Real Madrid'de 56 maça çıkarken 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.