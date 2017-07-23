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Danilo Manchester City'de

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'nın takımdan ayrıldığını açıkladığı Danilo, Manchester City ile sözleşme imzaladı.

23 Temmuz 2017 Pazar 11:27
Danilo Manchester City'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Real Madrid'den Danilo'yu transfer etti.

Pep Guardiola'nın takımı, Brezilyalı sağ bekle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncunun bonservisi için City'nin 35 milyon euroluk bir ödeme yapacağı belirtildi.

26 yaşındaki Danilo, 2015'te transfer olduğu Real Madrid'de 56 maça çıkarken 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 11:27
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