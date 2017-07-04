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Daniel Guiza futbola başladığı yere geri dönüyor

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ispanyol futbolcu Guiza futbola başladığı kulüp olan Xerez'e dönüyor.

04 Temmuz 2017 Salı 19:01
Daniel Guiza futbola başladığı yere geri dönüyor

İspanya ikinci lig ekiplerinden Cadiz'de forma giyen İspanyol futbolcu Daniel Guiza, futbola başladığı takım Xerez'e dönme kararı aldığı ifade edildi. İspanya'nın en çok dinlenilen radyolarından biri olan Cadena Ser'in geçtiği habere göre İspanyol futbolcu; 'Futbolu, başladığım yerde bırakmak istiyorum' diyerek eski kulübüne yeşil ışık yaktı.

  • Daniel Guiza’nın bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Cadiz Kulübü’yle yapılacak görüşmelerin ardından, transferin gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.
Daniel Guiza, bu sezon çıktığı 15 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Daniel Guiza, bu sezon çıktığı 15 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 19:01
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