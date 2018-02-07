Dani Alves'in kaleye geçtiği maçta PSG tur atladı!

Fransa Kupası son 8 turunda PSG, deplasmanda Sochaux ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi psg 4-1'lik skorla lazandı ve bir üst tura dını yazdıran ekip olmayı başardı.



PSG'de Arjantinli Angel Di Maria mücadelede 1, 58 ve 62. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu. PSG'nin diğer golünü kaydeden 27'de Edison Cavani oldu.



Ev sahibi ekibin tek golü 13'te Florian Martin'den geldi.



Maçın 90+1. dakikasında sahalarda ender rastlanan bir olay gerçekleşti. PSG'nin kalecisi Trapp kırmızı kart görünce kaleye Brezilyalı sağ bek Dani Alves geçmek zorunda kaldı.