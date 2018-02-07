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Dani Alves'in kaleye geçtiği maçta PSG tur atladı!

Fransa Kupası son 8 turunda deplasmanda Sochaux ile kaşılaşan PSG sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 02:20
Dani Alves'in kaleye geçtiği maçta PSG tur atladı!

Fransa Kupası son 8 turunda PSG, deplasmanda Sochaux ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi psg 4-1'lik skorla lazandı ve bir üst tura dını yazdıran ekip olmayı başardı.

PSG'de Arjantinli Angel Di Maria mücadelede 1, 58 ve 62. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu. PSG'nin diğer golünü kaydeden 27'de Edison Cavani oldu.

Ev sahibi ekibin tek golü 13'te Florian Martin'den geldi.

Maçın 90+1. dakikasında sahalarda ender rastlanan bir olay gerçekleşti. PSG'nin kalecisi Trapp kırmızı kart görünce kaleye Brezilyalı sağ bek Dani Alves geçmek zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 02:20
  1. Sochaux-PSG maç sonucu: 1-4
  2. PSG
  3. Dani Alves
  4. Fransa Kupası
  5. Sochaux
  6. Paris Saint-Germain
  7. Angel di Maria

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