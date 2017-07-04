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Dani Alves ve Neymar şov yaptı

Brezilyalı yıldız futbolcular Neymar ve Dani Alves, plajda oynadıkları ayak voleybolunda da en az yeşil sahadaki kadar başarılı olduklarını gösterdi. Dani Alves'in kişisel Instagram hesabından paylaştığı video, kısa sürede 1 milyondan fazla izlendi.

04 Temmuz 2017 Salı 17:06
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 17:06
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