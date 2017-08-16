Danamandıra Köyü'nde 'hafriyat kamyonu' isyanı! 'Cennet köyümüz cehenneme döndü…'

Onlarca hafriyat kamyonu, Silivri Danamandıra Köyü'nün içindeki Mandıra Caddesi'ni kullanarak çevredeki taş ocaklarına gidiyor. Köyde yaklaşık 1400 kişi yaşıyor. Çevrede 7 taş ocağı bulunuyor; 5'i de faal durumda. Köyün sakinleri, caddeden neredeyse dakikada bir geçen hafriyat kamyonlarından oldukça şikayetçi. Köyde yaşayan kadınlar ve çocuklar kamyonların saçtığı bu tehlikeye dikkat çekmek için bugün köy meydanında toplandı. Yüzlerine maske takan köy halkı burada, "Taş maden değildir. Maden ruhsatı verip taş ocağı açılmasına göz yumanlar, bunun hesabını veremeyeceksiniz" yazılı pankart açıp "Hafriyat kamyonu istemiyoruz", "Toz değil oksijen solumak istiyoruz" şeklinde slogan attı.

4 yıldır Danamandıra Köyü'nde yaşadığını söyleyen Hatice Başpınar, "Köye geldim bir ev yaptım rahat yaşayayım diye; ama yaşayamıyorum. Tozdan, topraktan, ocaklardan rahatsızım. Cennet köyümüz cehenneme döndü. Bizim köyümüzün yolunu kullanmalarını istemiyoruz. Biz tarlalarımıza gidemiyoruz, ekip dikemiyoruz, köyümüzde rahatça gezemiyoruz. Bu taş ocaklarını, hafriyat kamyonlarını biz istemiyoruz" dedi.

"TORUNLARIMIZ SOKAKLARA ÇIKAMIYOR"

Hafriyat kamyonlarının taş ocaklarına gitmesi için alternatif bir yol yapılmasını isteyen Merdiye Dalgın, "Ormanlarımızı yok ettiler. Evlerimizi kırıp döküyorlar. Çocuklarımız, torunlarımız sokaklara çıkamıyor. Hafriyat kamyonlarını istemiyoruz. Hayvancılık bitti. Bizim köyümüzde hiçbir şey olmuyor artık. Tozdan, topraktan gözümüzü açamıyoruz. Torunlarımı okula ben getirip götürüyorum. Binlerce kamyon geçiyor buradan" diye konuştu.

"PARKA GİDEMİYORUZ"

Köyde yaşayan 12 yaşındaki Ahmet ile 9 yaşındaki Ecrin de kamyonlara tepkili. Ecrin, "Biz bu kamyonları istemiyoruz. Parka gidemiyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Ailelerimiz kamyonlar nedeniyle dışarı çıkmamıza izin vermiyor. Evde oturuyoruz" diye konuştu.

1 SAAT OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Köy meydanında 1 saat kalan yaklaşık 100 kişi, Jandarma ekipleri işliğinde Mandıra Caddesi'nin sonuna yürüyüp oturma eylemine başladı. Caddeyi 1 saatliğine trafiğe kapatan kalabalık, eylem sonunda olaysız dağıldı.