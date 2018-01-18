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Damperi açılan TIR, trafik levhalarını devirdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken damperi açılan TIR, trafik levhalarını devirdi.

18 Ocak 2018 Perşembe 18:53
Damperi açılan TIR, trafik levhalarını devirdi

Yönlendirme levhalarının devrilmesi sonucu yol trafiğe uzun süre kapandı. Kaza, İzmir-Ankara E-96 karayolu Manisa kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yükünü boşaltmasının ardından yola çıkan Oğuzhan Durmaz idaresindeki 35 EVH 39 plakalı TIR'ın damperi seyir halindeyken bir anda açıldı.

TIR'ın damperi yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki trafik levhalarına ve sinyalizasyon direklerine çarptı.

Kaza sonrası trafik levhaları ve sinyalizasyon zarar görürken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüleri eski Manisa yoluna yönlendirdi.

Yol, TIRın çekilmesinin ardından trafiğe açılırken, sürücü Durmaz muayene için Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü.İHA

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 18:53
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