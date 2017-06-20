Damollam Çin Hapishanelerinde şehit edildi!

Özgür Asya Radyosunun bildirdiğine göre yıllardan beri İşgal Polislerinin takip ve gözetiminde evinde tcrit edilmiş iken,01 Nisan 2017’de çıkarılan Aşırı Dinciler ve terörle Savaş yasasından sonra ailesi ile birlikte tutuklanarak hapishaneye konulduğu, daha sonra tutulduğu hapishanede kendisine yapılan baskı, zulüm ve işkencelere dayanamayarak hastalandığı ve daha sonra kaldırıldığı Hastahanede vefat ettiği bildirildi

Sosyal medya’da Damollamın vefatı ile ilgili paylaşılan bilgilere göre 80 yaşında olan Merhumun sağlığının, tutulduğu Hapishanede bozulduğu ve kaldırıldığı Hastanede yapılan müdahalelere cevap vermediği ve bir hafta önce vefat ettiği öne sürüldü.

Merhum Abdulhamit Damollamın vefatı ile ilgili onun İstanbul’da yaşayan yakınlarından Hoşur(Aşir) Seley’in ifadesi şöyle; “ Kendisi uzun süredir hapiste olduğu için telefonla haberleşmemiz mümkün olmadı. Biz kendisi hakkındaki bilgileri İstanbul’a gelen Kaşgarlı Yurttaşlarımızdan öğrenmeye çalıştık. Kendisi,eşi,oğulları ve 9 aylık bebeği olan gelini ile birlikte ailece tutuklanarak gözaltına alınarak hapsedildiği bilgisini aldık.Hatta kendisinin “ Geçmişte işledi suçları İtiraf Etmesi için” 9 aylık torununun annesini emmesine izin verilmediği ve hatta annesinden alınarak başka yere götürüldüğü şeklinde dehşetli haberler de mevcut.”şeklinde konuştu.

Çin,Abdulhamit Damollam’ın Vefat Haberine Sansürleyerek Gizliyor

80 yaşında iken,ailesi ile birlikte hapsedilen ve kendisine yapılan baskı ve işkencelere dayanamayarak vefat ettiği belirtilen Din bilgini,Eğitimci ve Kaşgar halkının çok itibar ettiği ve sevdiği Camaat önderi Abdulhamit Damollamın ölümü ile ilgili haberlere Çin yönetimi katı sansür uyguladığı bu nedenle sağlıklı haber alınamadığı bildiriliyor. Ancak, haberler vefatının kesin olduğu yolunda.

Özgür Asya Radyosunun Tokyo muhabiri ve Damollamın da Hemşehrisi olan Hacı Kutluk Kadir,merhumun vefat haberini teyit etmek ve vefatı hakkında bilgi almak için bir çok resmi kuruma telefon etti ancak. Çin’in koyduğu katı sansür nedeniyle telefona çıkanlar bu konuda konuşmayı reddettiği açıklandı. Radyo’nun Tokyo Muhabiri Dr.Kadir’in z telefon ile ulaştığı resmi rurumlar aldığı cevaplar şöyle;

Kaşgar Halk Hastanesi Acil Servesinde görevli Çinli kadın Doktor : bir hafta önce kendisinin nöbetinde 80 yaşında bir hastanın getirildiğini kabul etti ancak vefatı ile ilgili sorulara “ Bizzat hastaneye geldiğiniz takdirde bilgi verebilirim.” Diyerek konuşmaktan kaçındı.

Kaşgar Emniyet Müdürülüğü Nobetçi Memuru : Abdulhamit Damollamın vefatı ilgili sorusunu “Haberim yok.Bilmiyorum.” şeklinde cevaplandırdı.

ÇKP.resemi Yayın organı olan Kaşgar Gazetesi yetkilisi : Damollam’in vefatını duyduklarını ancak..gazetede vefatı ile ilgili haber yapmadıklarını bildirdi.

Pekin’deki Çin İslam Cemiyeti yetkilisi ise,bu konuda konuşamayacağını belirterek konuşmayı reddetti.

Abdulhamit Damollam Kimdir ?

Geçtiğimiz hafta Çin Hapishanesinde baskı,zulüm ve Çin işkencelerine dayanamayarak hayatını kaybeden 80 yaşındaki Dini Alim,Eğitimci ve Kanaat önderi Abdulhamit Damollam 1937 yılında Kaşgarlı Mahmut medfun bulunduğu Kaşgar’ın Taşbalık (Taşmalık) İlçesinde dünya’ya geldi. Babası Abdullahcan Hacım da hac farizasını yerine getirmiş, İslam ülkeleri ile Hindistan’ı ziyaret etmiş ve incelemelerde bulunumuş aydın bir kişi idi. Aile daha sonra Kaşgar’ın Cankurgan Mahallesine(Şimdiki Nazarbağ İdari Birimi Gungşe) yerleşti.

Abdulhamit Damollam Kaşgar’daki Hanlık Medreseyi bitirerek aynı Medreseye Müderris tayin edildi. Çin’in daha sonraki yıllarda Medrese ve dini okulları kapatması üzerine evinde gizlice ders vererek gençleri yetiştirdi. 1950’lı yılların sonlarında tutuklanarak 20 yıl çalışma kamaplarında Emek İle Dönüştürmek(Emgek Bilen Özgertiş) cezasına mahkum edildi. 1980’lı yıllardan sonraki dönemdeki kısmı siyasi bahar havasından sonra serbest bırakıldı. Kendisi evinde bi Mdrese açarak öğrenci yetiştirdi. 1985 yılında hac farizasını yerine getirerek dönüşte İstanbul’a uğrayarak bir müddet burada kaladı ve ülkesine döndü.

Türkiye,Pakistan ve Suudi Arabistan’da bir çok aydınlar ve ilim adamları ile görüştü ve bunlardan bir çok konuda onların telkin ve tavsiyelerini alarak Kaşgar’a döndü. Dil Eğitim Teknik Okulu(Dil Tehnikom Mektebi) adında Türkçe başta olmak üzere bir çok batı dillerini öğreten dil ve meslek kursu açtı. Burada ders verdiği yetiştirdiği öğrenecileri Çin’de ve özelelikle Türkiye başta Mısır gibi İslam ülkelerinde dini ve müsbet bilim dallarında eğitim almalarını telkin ve tavsiye etti. Dil Okulunun yanına açtığı özel Hastane’de fakir hastaları ücretsiz tevdavi olmalarını sağladı.

Daha sonra kendisi,yakınları ve bazı ileri görüşlü tüccarların maddi yardımı ile oturduğu semtte yumuşa neticesinde kendi vee yakınlarının yardımı ile Kaşgar Tokkuztaş(Dokuztaş) Orda arası Mescit(Ordara _ Saray arası) Mescidini inşa etti ve bu Mescidin İmam Hatibi oldu. Bu Mescik çok kısa sürede binlerce gencin namaza akın ettiği ve Abdulhamit Damollam’ın vaazlarını dinlemek için gelen binlerece Uygur gençleri ile dolup taştı ve bu mescit Yaşlar (Gençler) Mescidi adı ile anılmaya başlandı. ÇKP.’nin Siyasi kengeşi ve İslam Cemiyetine bağlı imamların İmamlık yaptığı Kaşgar’ın ünlü Eyitgah Cami’i adeta boş kaldı.

Onun islamı dinini doğru ve çağın gereklerine uygun şekilde yorumlayarak anlatan Vatan ve Millet sevgisinin kutsal islamın bir emri olduğu yolundaki vaaz ve nasihatları genç nesiller için adeta bir Medrese eğitimi görevini gördü. Gençler Mescidinin gençlerden oluşan cemaatının günden güne artması üzerine Çin yönetimi açtığı Dil Teknik Okulunu bastı.Polis araçlarına doldurduğu öğrencileri Polis nazeratinde geldikleri memleketlerine zorla geri gönöderdi.

Okulu ise mürürleyerek kapattı. 05 Nisan 1990’deki Barın Ayaklanması bahane edilerek kendisi evinde nezaret altına alındı.Ancak,2000 yılından sonra göz hapsi uygulanmaya başlandı.Evden dışarı çıkmasına izin verilmedi. 05 Temmuz 2009 Urumçi katliamı bahane edilerek evindeki göz hapsi tecride dönüştürüldü. 01 Nisen 2017’de çıkarılan Aşırı Dinciler ve Terörle savaş yasasından sonra Kardeşleri ve özellikle Kızkardeşi Hatice Hanım, bütün oğulları,kızları ve torunları gelinleri ve ana kucağındaki bebekleri ile birlikte tüm aile tutuklanarak hapsedildi.

Daha sonra kendisi beraber gözaltına alınarak hapsedilen bir gurup din adamı yol arkadaşlarından 3 kişi Damollam aliyhinde itiraflarda bulunduğu için serbest bırakıldığı belirtildı.Kız Kardeşi evinde dini eğitim verdiği suçlaması ile 20 yıl hapise mahkum edildi.Kendisi Çin işgal yönetiminin istediği geriye dönük sözde suçlar için itirafname ve bundan sonra bu suçları tekrar işlemeyeceğini bildiren Tevbename yazmayı reddetiği içi tekrar yargılanacağı bildirildi.

Ancak, 80 yaşındaki Eğitimci Din alimi ve kanaat önderi Abdulhamit Damollam ilerlemiş yaşında hapishane yaşam şartlarının kötülüğü,sürekli yapılan baskı,zulüm ve Çin işkenceleri sonucu sağlığı kötüleştiği için Hastaneye kaldırıldı ancak vefat ettiği bilgisine ulaşıldı.