Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Damdan düşen kız yaralandı

Şanlıurfa’da serili halıyı indirmek üzere dama çıkan genç kız düşerek yaralandı.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:50
Damdan düşen kız yaralandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesine bağlı Yenice mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, damda bulunan halı almaya giden 14 yaşındaki Hülya Ç. dengesini kaybederek sert zemine çakıldı. Ayağı kırıldı olay yerine çağrılan112 acil ekiplerinin ilk müdahalesininardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve araştırma hastanesi götürülerek burada tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:50
  1. Şanlıurfa
  2. Mehmet Akif İnan
  3. Yenice
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hevesleri kursaklarında kaldı... Anayasa Mahkemesi'nden bir ret kararı daha...
    1. Hevesleri kursaklarında kaldı.....
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine..
    3. Erdoğan'dan Japon Başbakan'a sitem: Ne..
    4. Her ziyareti olay... Trump sokakta..
    5. Alman milletvekilleri Türkiye'ye geliyor
    6. Ağaçtan düşen kadın ağır yaralandı
    7. Yargıtay Birinci Başkanı Cirit’ten..
    8. Hacı adayları 'Hac Okulu'nda kutsal..
    9. İşte 15 Temmuz'da camilerde yapılacak..
    10. Trump ve Putin ilk kez bir araya geldi
    11. TBMM Başkanvekili Aydın Türkiye’nin..
    12. Karısını öldüren şahıs cezaevinde..
    13. Kahramanlarımızın isimleriyle yürüdüler
    14. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar..
    15. Vali Ustaoğlu, şiddetli fırtınaya..
    16. Aliağa meclisi temmuz ayında ikinci..
    17. Sungurlu’da arazi yangının bilançosu..
    18. Tanker faciasında ölen 2 çocuk toprağa..
    19. Başbakan talimatı verdi o ilçede doğal..
    20. Kırsaldaki çalışmalara sıkı takip
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'