Damdan düşen kız yaralandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesine bağlı Yenice mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, damda bulunan halı almaya giden 14 yaşındaki Hülya Ç. dengesini kaybederek sert zemine çakıldı. Ayağı kırıldı olay yerine çağrılan112 acil ekiplerinin ilk müdahalesininardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve araştırma hastanesi götürülerek burada tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.