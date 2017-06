Damatsız düğün yaptı

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 3,5 yaşındayken merdivenden düştüğü için zihinsel engelli kalan 34 yaşındaki Zeliha Karaaslan, ailesinin organize ettiği "damatsız düğün"de gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı.



Kendinden küçük kız kardeşlerinin evlenmesiyle rüyalarında sürekli gelinlik gören ve ailesine evlenmek istediğini söyleyen Zeliha için Hamidiye Mahallesi'nde ev düğünü düzenlendi.

Kuaföre gidip saçlarını yaptıran, gelinlik giyerek evlerinin önünde orkestra eşliğinde oynayan ve ellerine kına yakılan Zeliha, hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Zeliha'yı bu mutlu gününde, kentte eğitim aldığı özel bir rehabilitasyon merkezindeki arkadaşları ile Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin ve Kaymakam Muhammet Önder de yalnız bırakmadı.

Damatsız düğünde Zeliha'nın yanında olan davetliler, eğlence programının sonunda genç kıza altın ve para hediye etti.

Zeliha'nın babası Recep Karaaslan, Zeliha'nın 3,5 yaşındayken akraba ziyaretinde merdivenden düştüğü için engelli kaldığını belirterek, kızının, 2 kız kardeşi evlendiğinde ve komşularının düğününü gördüğünde hep gelinlik giymeyi istediğini söylediğini aktardı.

Bunu organize ederek kızlarını mutlu etmeyi arzuladıklarını vurgulayan Karaaslan, "Her düğün gördüğünde istiyordu. 'Baba, kardeşlerim gelin oldu, ben de gelinlik giymek istiyorum.' derdi. Komşuların düğününü görüp üzülüyordu. Gece rüyalarına giriyordu. Sürekli annesine ve bana 'Gelinlik giyeceğim' diyordu. Biz de eşimiz ve dostumuzla çocuğumuzu sevindirmiş olduk." dedi.

Anne Gönül Karaaslan da tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 senedir kızımın her türlü ihtiyacını görüyorum. Giyimi, bezi, her şeyini kendim yapıyorum. Yemeğini yer ama bakımını yapamaz. Yüzde 80 zihinsel engelli raporu var. Gece, gündüz bensiz hiç durmaz. Benimle yatar, kalkar. Her yere benimle gider."

Cümle kurmakta zorlanan Zeliha da duygularını "Gelin oldum. Gelin olmaktan mutluyum. Düğünümde oynayacağım. Başka eve gitmem, annemi özlerim." sözleriyle dile getirdi.

