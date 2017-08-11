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Damat adayı kapkaçtan yakalandı!

Evlilik programında yaptığı Apaçi dansıyla tanınan damat adayı Mustafa B., kapkaçtan yakalandı.

11 Ağustos 2017 Cuma 14:40
Damat adayı kapkaçtan yakalandı!

İstanbul polisi, bir kadının telefonunu kapkaç yaparak akan bir şüpheliyi gözaltına aldı. O şüpheli bir televizyonda yayınlanan evlilik programında yer alan Mustafa B. çıktı. Kapkaç olayı, Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen B.H.B. isimli kadının yanına bir kişi yaklaştı. Kadının elindeki telefonu kapkaç yapan şüpheli koşarak izini kaybettirdi. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

BAĞCILAR’DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelenince o şüphelinin kimliği tespit edildi. Polisin kimliğini tespit ettiği şüphelinin 25 yaşındaki Mustafa B. olduğu öğrenildi. Şüphelinin daha önce özel bir kanalda yayınlanan bir evlilik programına katıldığı öğrenildi. “Bir an önce evlenmem lazım” sözleriyle gündeme gelen Mustafa B., Bağcılar’daki evinde gözaltına alındı. Yaşanan şüpheli Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 14:40
  1. Başakşehir Süleyman Demirel Bulvarı
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