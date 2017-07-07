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Dallas Mavericks, 39'luk Nowitzki'yi bırakmadı!

NBA ekibi Dallas Mavericks, 19 sezondan bu yana formasını giyen 39 yaşındaki Alman yıldız Nowitzki ile yeni sözleşme imzaladı.

07 Temmuz 2017 Cuma 11:00
Dallas Mavericks, 39'luk Nowitzki'yi bırakmadı!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Alman yıldızın sözleşmesinin uzatıldığı bildirildi. Sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken ABD basını, Nowitzki ile 10 milyon dolar karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalandığını öne sürdü.

Nowitzki, 19 sezon boyunca formasını giydiği ve 2011'de şampiyonluk yaşadığı Dallas Mavericks'te 30 bin 260 sayı kaydetti.

"Kaptan Dirk" lakaplı basketbolcu, tek bir takımda oynadığı NBA kariyerinde çıktığı bin 394 karşılaşmada 21,7 sayı, 7,8 ribaunt ve 2,5 asist ortalaması sergiledi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 11:00
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