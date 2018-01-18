Dalgıç pompasıyla yakalandılar!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı.18 Ocak 2018 Perşembe 10:35
Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edincik Mahallesi Derbent mevkisindeki birinci derece sit alanında izinsiz kazı yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.
Operasyonda 8 kişi suçüstü yakalandı.
Şüphelilerle 2 lahit başlığı, 5 lahit parçası, üzerinde haç işareti bulunan taş sütun, bronz testi, toprak testi, jeneratör, dalgıç pompası, muhtelif kazı malzemesi, 2 av tüfeği ve 30 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Çıkarılan tarihi eserler Bandırma Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüphelilerle ilgili yasal işlem başlatıldı.