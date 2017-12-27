Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dalga dalga göçüyor! Köylüler ne...

Bİingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Asmakaya köyündeki demir yolu inşaatı nedeniyle bölgede meydana gelen heyelan, köylüleri korkutuyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:59
Dalga dalga göçüyor! Köylüler ne...

Solhan ilçesine bağlı 400 nüfuslu Asmakaya köyü sakinleri köy yakınında yapılan demir yolu çalışması nedeniyle heyelan meydana geldiği topraklarını kullanamadıklarını söyledi. Köy sakinlerinden Kenan Tüger, meydana gelen heyelan sonucunda arazilerin kullanılamadıklarını ve mağdur olduklarını ifade ederek, Demir yolu çalışması nedeniyle Asmakaya köyündeki tapulu arazilerimiz zarar gördü. Bir türlü sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Arazilerimizin hepsi tapulu. Demir yolu çalışması nedeniyle arazilerimiz zarar görmüş durumda. Çalışma yapılan yerde kazı çalışmaları nedeniyle oluşan boşluk, heyelana neden oldu. Kimse gelip de ilgilenmiyor. Konu mahkemelik oldu. Mahkeme sonucunu bekliyoruz. Arazilerimizi kullanamıyoruz. İnceleme için ekip de gelmedi, sonuç alamadık. 'Kamulaştırılacak' denildi, ancak ondan da sonuç alınamadı" dedi.

AFAD RAPORUNA GÖRE RİSK CİDDİ BOYUTTA

Bölgede farklı birimlerce yapılan değerlendirmelerde, yamaçlardan yerleşim merkezine doğru giderek büyüyen çatlakların köylerde büyük tedirginliğe neden olurken, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) teknik elemanları tarafından hazırlanan 5 Ekim 2017 tarihli değerlendirme raporunda, riskin ciddiyetine dikkat çekildi. AFAD raporunda, Asmakaya Köyü meskun alanı ile Murat Nehri arasındaki alanların, MTA tarafından hazırlanan 'Türkiye Heyelan Envanter Haritası' ve 'Türkiye Diri Fay Haritası'nda eski bir heyelan kütlesi olduğu ve heyelan kütlesinin hemen güneyinden ise diri bir fayın geçtiği görüldüğü belirtilerek, "Bu alanda, demiryolu inşaatı yapımı sırasında yapılan kontrolsüz kazılar, şevlendirme, topuktan malzeme alımı vb. çalışmalarından dolayı eski bir heyelan bölgesi olan alan aktif hale gelmiştir. Dolayısıyla heyelan olayının oluşma şekli doğal bir afet olayı olmayıp yapay kaynaklı nedenlerden dolayı aktif hale geldiği ve bölgede risk oluşturmaya başladığı gözlemlenmiştir. Söz konusu heyelan olaylarının doğal bir afet olayı olmayıp olayın aktivite kazandığı, ilerleyen tarihlerde mevsimsel yağışlar, kar erimeleri gibi iklimsel özelikleri nedeniyle de köydeki konutları etkileyebileceği kanaatine varılmıştır" denildi.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 11:59
  1. Solhan

    Son Eklenen Haberler

    Yunan adasında Türklere saldırdılar! Onlarca kişi...
    1. Yunan adasında Türklere saldırdılar!..
    2. Mustafa Destici: KHK'daki bu madde..
    3. Filistinli Muhammed Türkiye'de okula..
    4. Terör örgütüne büyük şok! Şimdi onlar..
    5. Van’da yolcu otobüsüyle uyuşturucu..
    6. Sınıfta dehşet dakikaları! O öğretmen..
    7. 'Türkiye'nin otomobil projesini hafife..
    8. Araplar burayı istiyor! Kapı 60 milyon..
    9. AK Parti'den 'KHK' açıklaması
    10. PKK'lılara giydirilen 'gri tulum'..
    11. 'Camilerimizde ezanlarımız okunuyorsa..
    12. Hatay ve Ankara'da çete operasyonu: 20..
    13. İsrail Tren İstasyonu'na Donald..
    14. Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    15. Ekimde doğalgaz ithalatı yüzde 19,7..
    16. Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde!..
    17. “Gazze’de şiddet patlaması olabilir”
    18. Erzincan'da polisi alarma geçiren 82..
    19. Yunan adasında Türklere linç girişimi!
    20. Almanya'da yolcu gemisi köprüye..
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..
    Abdullah Gül de topa girdiğine göre..
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    ABD'den Filistin'e 'başkent' teklifi
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
    Bir ev fabrika kadar elektrik tüketince ortaya çıktı… Diyarbakır’da akılalmaz bitcoin operasyonu
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!
    Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 27.12.2017
    İpliklerini pazara çıkardı...Ahlaksızlığa bakın!
    İpliklerini pazara çıkardı...Ahlaksızlığa bakın!
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor
    Volkan Şen bir kez daha yolları ayırıyor