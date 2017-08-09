Dalaman Kapıkargın suya kavuşuyor

7 Bin Metre İçme Suyu Hattı Yapılıyor

Yaklaşık 1400 kişinin yaşadığı Kapıkargın Mahallesi sakinleri uzun yıllardır su sıkıntısı çekiyordu. Köy hizmetleri döneminde hazırlanan “sondaj kuyusundan içme suyu projesi” kapsamında, su ihtiyacını karşılamaya başlayan mahalle sakinleri, kuyunun kısa sürede kuruması nedeniyle yine su sıkıntısı yaşamaya başladı. 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu ile kurulan MUSKİ Genel Müdürlüğü ilk kurulduğu dönemde bölgeye ek su takviyeleri sağlasa da zamanla bu kaynaklarda da düşüş gözlendi ve Mahalle yeniden su sıkıntısı çekmeye başladı. Bunun üzerine yeniden bir planlama yapan MUSKİ Genel Müdürlüğü, hazırladığı proje ile Mahallenin su ihtiyacını karşılayacak olan çalışmayı başlattı. Bölgeyi besleyecek olan yeni içme suyu kaynağından 7 bin metre uzunluğunda hat yapımına başlayan ekipler çalışmanın sonuna yaklaştı.

“Bayramda Suyu Vermeyi Planlıyoruz”

Büyük oranda tamamlanan çalışma ile ilgili açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, çalışmanın bayrama kadar tamamlanıp bölgeyi su vermeyi amaçladıklarını belirtti. Ülgen, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’ün hassasiyetle üzerinde durduğu susuz mahallelerin suya kavuşturulması konusunda bizde elimizden geleni yapıyoruz. Başkanımızın talimatları doğrultusunda 29 susuz mahalleyi suya kavuşturduk. Kapıkargın Mahallemizde de yetersiz gelen hatta hiç olmayan içme suyu sorununu yaptığımız projeyle ortadan kaldıracağız. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramında su sıkıntısı yaşamaması için çok yoğun mesai harcıyoruz” dedi.