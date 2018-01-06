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Dalaman İlçe Jandarma Komutanı gözaltında

FETÖ/PDY yönelik operasyonda, Muğla'nın Dalaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.A. da gözaltına alındı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 14:35
Dalaman İlçe Jandarma Komutanı gözaltında

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personele 'mahrem imamlık' yaptıkları anlaşılan şüphelilerle ilgili, Konya merkezli 27 ilde operasyon başlatıldı. Şüpheliler arasında bulunan Dalaman İlçe Jandarma Komutanı M.A. da gözaltına alındı. Jandarma Üsteğmen M.A., işlemlerinin ardından soruşturmanın merkezi Konya'ya gönderildi. M.A.'nın sorgusunun Konya'da devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 14:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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