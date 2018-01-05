Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dalaman İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den gözaltına alındı

Konya merkezli 27 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli 58’i muvazzaf, 70 askeri personel hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan gözaltı kararında Muğla’nın Dalaman İlçe Jandarma Komutanı M.A. da bulunuyor.

05 Ocak 2018 Cuma 19:53
Dalaman İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan bir kısım FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şüpheliler ile ilgili Konya merkezli 27 ilde 58’i muvazzaf, 12’si TSK’dan ihraç edilmiş 70 şüpheli arasında Dalaman İlçe Jandarma Komutanı da gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.A. işlemlerinin ardından soruşturmanın merkezi Konya’ya gönderildi. M.A.’nın sorgusunun Konya’da devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 19:53
  1. Konya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırında DEAŞ operasyonu
    1. Suriye sınırında DEAŞ operasyonu
    2. Samsunspor'da 5 futbolcu..
    3. Mardin’de suç makinesi metruk binada..
    4. Macron'dan Türkiye itirafı: AB artık...
    5. FETÖ'nün 'Safranbolu imamı' çift..
    6. Canlı yayında şoke eden iddia: Nuh..
    7. Elâzığspor’da Murat Kayalı ile yollar..
    8. Hakkari'de bir akademisyen evinde ölü..
    9. Bakanlıktan Çiftlikbank'a flaş..
    10. Beşiktaş Antalya'da tam kadro
    11. Almanlar Türkiye'de zirveyi kaptırdı
    12. Yağışlı havalarda artık dereler..
    13. Kamyona çarptı, otomobilin altında..
    14. Kayserispor hazırlıklara başladı
    15. Arsene Wenger'e şok!
    16. Dalaman İlçe Jandarma Komutanı..
    17. Aşırı yüklü kamyonet kazaya davetiye..
    18. Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan..
    19. Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü
    20. BM Genel Sekreteri Guterres'ten..
    Avusturya Türk bebeği konuşuyor... Doğar doğmaz...
    Avusturya Türk bebeği konuşuyor... Doğar doğmaz...
    Türkiye’yi ağlatan adamın acı günü
    Türkiye’yi ağlatan adamın acı günü
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    Bir zamanlar ekranların fenomeniydi… Şimdilerde seyyar satıcılık yapıyor
    Bir zamanlar ekranların fenomeniydi… Şimdilerde seyyar satıcılık yapıyor