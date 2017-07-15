Dalaman Havalimanı Haziran ayında 547 bin 994 yolcuya hizmet verdi

2017 Yılı Haziran ayında Dalaman Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 677, dış hat uçak trafiği 2 bin 289 olmak üzere toplamda 3 bin 966 oldu. Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise 6 bin 328 ton olarak gerçekleşti.

2017 Yılı Haziran sonu gerçekleşmelerine göre; Dalaman Havalimanı’ndan; 1 Milyon 264 bin 509 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 10 bin 078’ye, yük trafiği ise 13 bin 517 tona ulaştı.