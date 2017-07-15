Dalaman Havalimanı Haziran ayında 547 bin 994 yolcuya hizmet verdi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan istatistiklere göre; Haziran ayında Dalaman Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 162 bin 825, dış hat yolcu trafiği 385 bin 169 olmak üzere toplamda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 artışla 547 bin 994 oldu.15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:21
2017 Yılı Haziran ayında Dalaman Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 677, dış hat uçak trafiği 2 bin 289 olmak üzere toplamda 3 bin 966 oldu. Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise 6 bin 328 ton olarak gerçekleşti.
2017 Yılı Haziran sonu gerçekleşmelerine göre; Dalaman Havalimanı’ndan; 1 Milyon 264 bin 509 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 10 bin 078’ye, yük trafiği ise 13 bin 517 tona ulaştı.