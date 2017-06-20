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Dakikalarca bekledi! Dehşet anları…

Konya'da taksinin ağaca çarpması sonucu meydana kazada sürücü ve yolcu ağır yaralandı.

20 Haziran 2017 Salı 09:17
Dakikalarca bekledi! Dehşet anları…

Kaza, saat 07.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Demiryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 36 yaşındaki Sinan Şener, yönetimindeki 42 TT 726 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Şener ve yolcu, 35 yaşındaki Ahmet Emir Cibelik araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumları ağır 2 yaralı itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Kaza yerinde kalbi duran ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ile yaşama döndürülen Ahmet Emir Cibelik, Meram Tıp Fakültesi, Sinan Şener ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şener ve Cibelik'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 09:17
  1. konya
  2. taksi kazası
  3. ağaca çarptı
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