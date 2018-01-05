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Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor

Kazanmak kadar tamamlamanın da çok zor olduğu Dakar Rallisi heyecanı 6 Ocak’ta Peru'da başlayacak.

05 Ocak 2018 Cuma 15:36
Dakar Rallisi'nde heyecan başlıyor

Peru, Bolivya ve Arjantin’de 9 bin kilometre uzunluğundaki 14 etapta düzenlenecek olan Dakar Rallisi, 2 haftalık yolculuğun ardından 20 Ocak Cumartesi günü sona erecek. Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi bu sene 40. kez düzenleniyor. Sporcular Dakar'da yaklaşık 9 bin kilometrelik yol kat edecek. Rallide her yıl olduğu gibi motosiklet, otomobil, kamyon ve ATV araçları olmak üzere 4 farklı klasmanda yarışlar düzenlenecek. Yarışta 190 motosiklet ve ATV, 105 otomobil, 42 kamyon olmak üzere toplam 337 araç yer alacak. 11 kadın sürücü de en zorlu organizasyonda zafer arayacak.

5 YIL ARANIN ARDINDAN PERU'DA

40. yıldönümünü yaşayan Dakar Rallisi, 5 yıllık aranın ardından da Peru'ya dönecek. Güney Amerika'da 10. kez düzenlenecek yarış, Pasifik Okyanusu'nun ve Peru'nun meşhur kum tepelerinin heyecanını yaşatacak. Peru'nun başkenti Lima'nın ardından sporcular La Paz'da mola verecek. Yarış Güney Amerika'nın en renkli ülkelerinden Arjantin'de son bulacak. Geçen yıl otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel, motosiklette Sam Sunderland, kamyonda Rus Eduard Nikolaev zirvede yer alırken, ATV'de birinci Sergey Karyakin olmuştu.

LOEB VE SAINZ DA DAKAR'DA

40. Dakar Rallisi'nde Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) efsanevi isimleri Sebastian Loeb ile Carlos Sainz da mücadele edecek. İki defa WRC'yi kazanan Sainz'ın, Peugeot'nun Dakar'dan çekilmesinin ardından nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Başarılı pilot konu hakkında "Peugeot ile son Dakar Rallisi'ni kazanmayı umuyorum. Şu anda 6 Ocak'ta başlayacak yarış dışında herhangi bir şey düşünmüyorum. 55 yaşındayım ve yarış kariyerimi tamamlamak üzereyim. Ama şu anda aklımda sadece Dakar Rallisi var. Bunun sonuncusu olduğunu düşünmeyeceğim, yarışa kazanacağımı düşünerek katılacağım. Gelecekte tüm bunları düşünmek için bolca vaktim olacak" ifadelerini kullandı.

Loeb ve Sainz dışında 14 Red Bull sporcusu daha birincilik için çabalayacak. Stephene Peterhansel, Nasser Al-Attiyah, Bryce Menzies, Jakub Przygoski, Lara Sainz, Giniel de Viliers otomobil, Cyril Despres, Sam Sunderland, Toby Price, Matthias Walkner, Antoine Meo, Walter Nosiglia, Daniel Nosiglia motosiklet, Ignacio Casale de ATV kategorisinde yarışacak.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 15:36
  1. Peru
  2. Bolivya
  3. Dakar Rallisi
  4. motosiklet ve ATV
  5. otomobil
  6. kamyon
  7. sürücü
  8. Pasifik Okyanusu
  9. Dünya Ralli Şampiyonası
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