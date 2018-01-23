DAİB illerinden 1.8 milyar dolar ihracat gerçekleşti

DAİB verilerine göre, geçen yıl Birliğin sorumluluğundaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt’ten 171 ülkeye ihracat yapıldı.

Bölgeden yapılan 1 milyar 810 milyon dolarlık ihracatta ilk sırayı 275 milyon 163 bin dolarla tarım ürünleri aldı. Bu sektörü, 248 milyon 349 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 244 milyon 427 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 205 milyon 734 bin dolarla makine sektörü takip etti. Geçen yıl madencilik sektöründen de 81 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Ülke bazında bakıldığında, Irak 407 milyon 107 bin dolarla en fazla dış satımın yapıldığı ülke oldu. Bu ülkeyi İran, Azerbaycan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Almanya, Bulgaristan ve Türkmenistan izledi.