Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Daha Yeşil, Daha Güzel Gelecek İçin

Yaptığı her hizmette öncü belediye unvanını elden bırakmayan Ümraniye Belediyesi, geri dönüşüm atıklarını toplama işinde de çalışmalarını devam ettirirken topladığı kâğıt atıklarla günde 600 çam ağacına hayat veriyor.

07 Temmuz 2017 Cuma 22:42
Daha Yeşil, Daha Güzel Gelecek İçin

Geçtiğimiz aylarda Ümraniye Belediyesi, diğer belediyelere örnek olacak bir ilke daha imza atarak ilçe genelinde geri dönüşüm atıklarını bünyesinde kurduğu bir ekiple toplamaya başlamıştı.

Ümraniye Belediyesinin yürüttüğü bu çalışmada; 15 kamyon, 2 adet seyyar damper kamyon, 3 adet denetim aracı olmak üzere toplam 20 araç ve 40 personelle ilçe genelinde her gün 550 noktadan 35 ton geri dönüşüm atığı toplanıyor. Bu çalışmalar kapsamında toplanan atıkları geri dönüşüme kazandırmakla günde 600 çam ağacına hayat vererek bir açıdan ülkenin akciğerlerine sahip çıkılıyor.

Ümraniye Belediyesi ekipleri tarafından toplanan ambalaj atıkları, toplama-ayırma tesisine götürülüp, burada, ayırma bantlarında türlerine göre ayrıştırıldıktan sonra  preslenip balyanarak geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Bu çalışmalar neticesinde çöp depolama sahalarına giden atıklar azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor, geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılarak, toplama maliyetlerinin düşürülmesinin ardından  hammadde tasarrufu sağlanmış oluyor.

Tüm bu işlem süreçleri Ümraniye Belediyesinin kendi personeli tarafından gerçekleştiriliyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 22:42
  1. Ümraniye Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den ülkücülere CHP yürüyüşü talimatı
    1. Bahçeli'den ülkücülere CHP yürüyüşü..
    2. Kaymakama suikast girişimiyle ilgili..
    3. Ölüm dünyaya ait işleri bir anda..
    4. Bağcılar’da Evlendirme Dairesi’nde..
    5. BM'de kabul edildi, ABD ve İngiltere..
    6. PSA Grubu, ODA bölgesinde Satış ve..
    7. Memur Sen, 1 Milyon üye
    8. Esra Seziş Kiğılı with Swarovski..
    9. Sincerely Yogurt Türk Girişimcisiyle..
    10. Türk Telekom’dan haftada 1 saat..
    11. Daha Yeşil, Daha Güzel Gelecek İçin
    12. Rusya'dan flaş Suriye açıklaması: ABD..
    13. Bunu yapanlar insan olamaz!.. Vahşice..
    14. Katar'dan yeni açıklama
    15. Sakarya Valisinden vahşetle ilgili..
    16. İsrail, BM ile köprüleri attı
    17. Kılıçdaroğlu: Biz de 15 Temmuz..
    18. ABD Büyükelçisi Bass'tan Afrin..
    19. Yurt, pansiyon, fabrika gibi yerlerde..
    20. 89'luk şair ninenin "Kader Yolu"
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Çivi bu tahtaya nasıl çakıldı?
    Çivi bu tahtaya nasıl çakıldı?
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    İşte Türkiye'nin konuştuğu caniler!
    İşte Türkiye'nin konuştuğu caniler!