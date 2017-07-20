Daha Ucuz Uçak Bileti Bulmanın 3 Yolu Biletbayi.com

Tatil yapmanın en güzel yöntemlerinden biri de günümüz teknolojisi sayesinde her şeyi tek yerden alma zorunluğunun ortadan kalkmış olmasıdır. Mesela bundan 3-5 sene önce, insanlar bir yere gitmek için otel, bilet ve diğer hizmetleri tek paket şeklinde hizmet veren bir yerden almak zorunda kalıyorlardı, bu da maliyet olarak daha yüksek rakamların çıkmasına neden oluyordu.

Sosyal medya ağları, internet blog siteleri, tatil ve turizm rehberleri ve satış hizmeti sunan sitelerin her geçen gün daha da artması ve kullanıcıya sunduğu kolaylıkların çok daha aktif hale gelmesi, tatilcilerin işini kolaylaştırıyor. Oteli bir yerden seçerken, uçak bileti ve otobus bileti için farklı bir yeri tercih etmek daha cazip olabiliyor.

Gündelik iş hayatında, tatile çıkarken veya farklı nedenlerden dolayı sık sık uçmak zorunda kalanların en çok dikkat ettikleri detaylardan biri ucuz uçak bileti araştırmasına girmektir. Bu konuda da eskiden çok fazla şans olmasa da günümüz gelişmeleri sayesinde artık uçak bileti aramak ve daha önemlisi en uygun fiyatlarla sahip olmak çok daha kolay hale geldi. Bu konuda www.biletbayi.com web sitesinin verdiği daha ucuz uçak bileti bulmanın 3 yolu ile seyahatinizi daha uygun fiyatlardan gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm firmaları kontrol edin

Uçak bileti satın alırken tek bir firmaya bağlı kalmak kesinlikle mantıklı bir iş değildir. Bazen ezber yöntemler yüzünden “bu firma diğer firmadan daha ucuzdur” mantığı ile hareket edilir ve pahalı da olsa araştırma yapılmadığı için uçak bileti satın alınır. Oysa Türkiye’de artık tek bir havayolu firması bulunmuyor. Türk Hava Yolları (THY), Atlas global, Onur Air, Pegasus , Anadolu Jet Airlines gibi firmalar sayesinde artık alternatifler daha fazlasıyla kendini gösteriyor. Bu fırsatı değerlendirerek tüm havayolu firmalarının bir arada sunulduğu bilet bayi web sitesinden biletinizi satın alarak daha ekonomik rakamlarla tatile çıkabilirsiniz.

Tüm tarihlere bakın!

Genellikle seyahatler önceden planlanır. İş gezisi, tatil, bayram ziyareti veya diğer nedenler… Bu tip durumlarda seyahat tarihini esnek tutmak, kesinlikle ucuza uçak bileti bulmak adına etkili bir yöntemdir. Bilet satın alırken sadece belirlediğini güne takılı kalmayarak bir gün öncesi veya bir gün sonrası fiyatlarını gözden geçirin. Bu sayede daha ucuz uçak bileti bulabileceğinizden emin olabilirsiniz. Bunun yanı sıra seyahat için gün belirlerken hafta başı ve hafta sonuna denk getirmemeye ve gece seyahat etmeye alışık iseniz uçuş saatinizi buna göre ayarlamanız da yine ekonomik olması açısından güzel bir avantaj olacaktır.

Kıyaslama sitelerine önem verin

Havayolu firmalarının artması bir anlamda daha cazip rakamların elde edilmesini sağlarken bir anlamda da işi zorlaştırıyor. Her havayolu firmasına ayrı ayrı bakmak ve araştırmak zor olsa gerek. Türkiye’nin karşılaştırmalı online bilet sitesibiletbayi.com bu zorluğun da üstesinden gelerek kullanıcılarına fırsat sunuyor. Tüm havayolu firmalarını bir arada bulabileceğiniz, filtreleme özelliğini kullanabileceğiniz ve tüm bunları yaparken de havayolu firmalarının düzenlendiği kampanyalardan yararlanabileceğiniz bilet sitesi ile en ekonomik fiyatlarla seyahatinizi gerçekleştirebilirsiniz.