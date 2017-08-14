Daha sağlıklı bir hayat için pedal çevirdiler

Hem sağlık, hem de çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan etkinlik sonunda parkuru tamamlayanlar arasından 3 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi. Ayrıca bisiklet kaskı ve her katılımcıya da madalya hediye edildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, bisikletseverleri 2. Gaziosmanpaşa Bisiklet Şenliği’nde buluşturdu. Hem sağlık, hem de çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan etkinlikte yüzlerce bisikletsever, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın startını verdiği şenlikte pedal çevirdi. Bisikletliler Derneği’nin de katkı verdiği organizasyon Gaziosmanpaşa Meydanı’ndan başladı, Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı’na varılmasıyla verilen molanın ardından 15 kilometrelik parkurun sonunda Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde son buldu. Etkinlik kapsamında Gaziosmanpaşa Belediyesi önündeki tören alanında nefes kesen bir bisikletli akrobasi gösterisine yer verildi.

İlçemizde yapılan bisiklet yollarının daha aktif kullanılmasını sağlamak, bisiklet kullanımını teşvik etmek ve trafikte bisiklet sürücülerine saygıyı arttırmak amacıyla yapılan etkinlikte bisiklet şenliğinin önemine değinen Başkan Usta, “Bisiklet kullanma kültürünü geliştirmek, yaygınlaştırmak; gençlerimizi, kadınlarımızı, yaşlılarımızı bisiklet kullanmaya teşvik etmeyi amaçlıyorduk. Yaklaşık 400’ün üzerinde insan iştirak etti. İlçemizde bir saate aşkın bir sürede duraklama, parkur bünyesinde mola verildi. Sonra tekrar Gaziosmanpaşa Meydanına gelindi. Buradaki amaç bence hasıl olmuştur. Burada Bisiklet kullanabilme alışkanlığını herkesle paylaşmayı ve bisiklet kullanmayı vatandaşlarımıza teşvik etmeyi amaçlıyorduk. Gerçekten o manada iyi netice verdiğini düşünüyorum. Bunu daha sık yapmamamız gerektiğini burada bir kez daha görmüş olmak bizi sevindirdi. Yeni Bisiklet yolları yapılması talepleri oldukça fazla ama biz mevcut şartlarda, mevcut yolları bisiklet kullananlara açmamız suretiyle bunu kolaylaştırabiliriz. Periyordik olarak da mümkün mertebe boş bulduğumuz alanlara bisiklet yolları yapmak suretiyle de bu imkanları genişletebiliriz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda şenliğe katılan tüm bisikletseverlere günün anısına madalya verildi. Parkuru tamamlayanlar arasından yapılan çekilişle talihlilere bisiklet ve kask hediye edildi.