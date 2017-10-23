Daha önce Yıldırım'ı davet etmişti... İbadi Türkiye geliyor

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin 25 Ekim'de Ankara'ya geleceği bildirildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İbadi, ziyareti kapsamında, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

Yıldırım ve İbadi, çarşamba günü yapacakları görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesini ele alacak.

Görüşmede, ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirdiği gayrimeşru referandum sonrasında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede ortaklaşa atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

İBADİ BAŞBAKAN YILDIRIM'I IRAK'A DAVET ETMİŞTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi’nin kendisini Irak’a davet ettiğini, davetin içeriği ve zamanlaması konusunda çalışmaların devam ettiğini iki hafta önce açıklamıştı.



Kocatepe Camii’nde Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi’den davet geldiğini belirterek, “Sayın İbadi’den böyle bir davet gelmiştir. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği, zamanlaması konusunda çalışıyorlar. Yapılacak ziyaret önemli bir ziyarettir. Hazırlıkların yapılması gerekir” demişti.

