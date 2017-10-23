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Daha önce Yıldırım'ı davet etmişti... İbadi Türkiye geliyor

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 25 Ekim Çarşamba günü Ankara'ya gelecek

23 Ekim 2017 Pazartesi 19:46

Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin 25 Ekim'de Ankara'ya geleceği bildirildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İbadi, ziyareti kapsamında, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

Yıldırım ve İbadi, çarşamba günü yapacakları görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesini ele alacak.

Görüşmede, ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirdiği gayrimeşru referandum sonrasında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede ortaklaşa atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

İBADİ BAŞBAKAN YILDIRIM'I IRAK'A DAVET ETMİŞTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi’nin kendisini Irak’a davet ettiğini, davetin içeriği ve zamanlaması konusunda çalışmaların devam ettiğini iki hafta önce açıklamıştı. 

Kocatepe Camii’nde Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi’den davet geldiğini belirterek, “Sayın İbadi’den böyle bir davet gelmiştir. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği, zamanlaması konusunda çalışıyorlar. Yapılacak ziyaret önemli bir ziyarettir. Hazırlıkların yapılması gerekir” demişti.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 19:46
  1. Irak Başbakanı Haydar el İbadi
  • Sinsi terör şiaSinsi terör şia10 sa önce
    Şia da terör hem daha sinsi, kürt terörünü kullanarak terör olmaktan mi kurtuluyor,denize düştüysek yılanamı sarilalim
  • Hüseyin Hüseyin 11 sa önce
    Nedir bu şia düşmanlığı bugün şia olmasa kürt terör devletine komşuyduk.
  • İran/Irak yezit devletiİran/Irak yezit devleti12 sa önce
    Gelince ilk işi özür dilemek olmalı cahilce hainliğinden sarfettiği sözler için, hatta hiç gelmemeli,hangi yüzle geliyor ki düşmanlık ve kıskançlığı bu sözlerinden belli olmuyormuydu darbeyi cani pahasına bastıran bu halk tan özür dilemeli
  • Hy-hyHy-hy12 sa önce
    Gelme ....k;az palazlanınca sende havlıyorsun.
  • !!! !!!!! ???????!!! !!!!! ???????13 sa önce
    Önce şuna cevap versin sonra gelsin;görüntülü çağrımiza verilen karşılıkta,topraklarımızı korumakta kararlı olan biz degildikte kimdi,darbeye,tanka silahsız ca göğsünü siper eden kimdi???
  • ikraikra13 sa önce
    Bence basikadaki askerlerimizden ozur dilemeden Turkiyeye sokulmamasi gerekir..
  • Hak yolHak yol13 sa önce
    Görüntülü çağrılarla değil, görüntü arkasında gizli,sinsi,kirli çağrılar la kendinizi abd ye satarak ırak ı iran topraklarına kattiniz.Bizden onurlu iş yaptınız ne işiniz var burda ebu cahil,kucumsenecek olan zafer,destan degil sizin adice işlerinizdir,geriye kalan kıskançlık -çekememezlik tir
  • alaettin alaettin 13 sa önce
    GELSİN BAKALIM NE ÖTECEKBİZ KENDİ HESABIMIZI YAPARIZBİZ HALKIN HUZURUMENFAATİ ÖNEMLİBUNA BAKARIZKAYPAKLARDEŞİFRE OLMAYA MAHKUM
  • Hak yolHak yol14 sa önce
    İBADetİ,ABD ve iran için olan, zaten varlığı da onlardan olma, kerbelanin günümüzdeki yezidi
  • MemoMemo14 sa önce
    Aslına bakarsak Akp real polikada kendini buldu. Aslında barzaniye hiç yardım etmemeleri lazımdı. Çünkü onlar sonuç olarak Abd ve yahudi poltikasının piyonları. Gercekler er veya geç ortaya cıkar. Geç oldu bile bence. Irak ıran ve suriye dostumuz olması lazım. Başkaları da fazla bu topraklarda
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