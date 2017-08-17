Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Daha önce hiç görülmemiş seviyeye ulaştı! Dehşet yaşanacak'

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliğin daha önce hiç görülmemiş seviyeye ulaştığını belirterek, ' askeri müdahalenin potansiyel sonuçlarını düşünmek son derece dehşet verici.' dedi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 08:29
'Daha önce hiç görülmemiş seviyeye ulaştı! Dehşet yaşanacak'

Guterres, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerginlik ile Venezuela'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore savaşında 3 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Guterres, hataları tekrarlamamak için tarihten ders alınması gerektiğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nin son yaptırım kararının, Kuzey Kore'ye net bir mesaj gönderdiğini belirten Guterres, yaptırımların bütün ülkelerce uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Gutterres, "Kuzey Kore ile ilgili gerginlik yıllardır görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Krize siyasi çözüm bulunmalı çünkü askeri müdahalenin potansiyel sonuçlarını düşünmek son derece dehşet verici." dedi.

Diyalog ve diplomasi çağrısını yineleyen Guterres, ihtiyaç duyulduğunda BM'nin her zaman hazır olduğunu ifade etti.

- Venezuela için diyalog ve siyasi çözüm mesajı

Venezulea'daki siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa ilişkin de değerlendirmede bulunan Guterres, hükümet ve muhalefete "diyalog ve siyasi çözüm" mesajı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela için "askeri seçeneğin de masada olduğu" açıklamasının sorulması üzerine Guterres, "Latin Amerika, başarılı bir şekilde dış müdahalelerden ve otoriter liderlerden kurtulmayı başardı. Bu mirasının korunması gerek ve Venezuela'da da sağlanması önemli." yanıtı verdi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 08:29
  1. ABD
  2. kuzey kore
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emekliler dikkat! Bayramda 1 maaş ikramiye...
    1. Emekliler dikkat! Bayramda 1 maaş..
    2. Açıklama az önce Kandilli..
    3. Portekizli yıldız Nani Fenerbahçe'ye..
    4. Kemal Kılıçdaroğlu: 17 Ağustos..
    5. Amerika'ya şok! Bir askeri daha..
    6. İran Genelkurmay Başkanı Bakıri:..
    7. Adana'da 'Burada ezan okunmayacak'..
    8. Kanada'da 13 yıldır kayıp olan yüzük..
    9. Aracında su şişesi bekletenlere uyarı!
    10. Adana'da kızına tecavüz ettiğini ileri..
    11. ‘Türkiye’ye gelmeyin’ demişti… Bu..
    12. Antibakteriyel sabunlar bebeğe zarar..
    13. İlahiyat mezunlarına müjdeli haber:..
    14. Kavun çekirdeği suyu faydaları
    15. Borsa güne nasıl başladı?
    16. İzmir’de acil nöbetinde kalp krizi..
    17. Hedefte Donald Trump! Irkçılık..
    18. Çocuğunuz arkadaş edinmekte..
    19. Euro Bölgesi büyümesinde yavaşlama..
    20. ABD'den flaş açıklama: O ülke ile..
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?
    ABD, o arsa için TOKİ'ye bakın ne kadar ödedi?
    Türkiye resti çekti! Vazgeçmezlerse sonuçları olur…
    Türkiye resti çekti! Vazgeçmezlerse sonuçları olur…
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam