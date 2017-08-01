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Daha önce böylesi hiç görülmedi! Ve ABD tespit etti…

Pentagon'dan bir yetkili, Kuzey Kore'nin 'daha önce hiç görülmemiş ve çok olağan dışı' bir faaliyet yürüttüğünü söyledi.

01 Ağustos 2017 Salı 15:33
Daha önce böylesi hiç görülmedi! Ve ABD tespit etti…

Kuzey Kore'nin "çok olağan dışı denizaltı faaliyeti" içinde olduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, ABD ordusunun, cuma günü yaptığı kıtalar arası balistik füze denemesini izleyen birkaç gün içinde Kuzey Kore'nin "çok olağan dışı ve daha önce görülmemiş seviyelerde" denizaltı faaliyetleri yürüttüğünü tespit ettiğini söyledi.

FIRLATMA DENEMESİ YAPILMIŞ

Yetkili, Kuzey Kore'nin aynı zamanda pazar günü Sinpo'daki askeri tersanede "fırlatma denemesi" yaptığına dikkati çekerek, söz konusu fırlatma denemesinin temmuzda yapılan üçüncü, bu yıl yapılan dördüncü deneme olduğunu vurguladı.

CUMA GÜNÜ BALİSTİK FÜZE DENEMESİ YAPILMIŞTI

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin cuma günü bir balistik füze denemesi daha yaptığını bildirmiş ve füzenin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesindeki sularına düştüğünü açıklamıştı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 15:33
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