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Atatürk Havalimanı daha önce böylesini görmedi! Tarihi rekor

Temmuz ayında Atatürk Havalimanı'nı kullanan uçak sayısında rekor kırıldı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:08
Atatürk Havalimanı daha önce böylesini görmedi! Tarihi rekor

Atatürk Havalimanı temmuz ayında iniş kalkış yapan 4 bin 323 uçakla aylık bazda tarihi rekorunu kırarak 6 milyon 537 bin 34 yolcuya hizmet verdi.

Uçak rekorunu sosyal medya hesabından bildiren DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, "Krizin etkilerini geride bırakan Atatürk Havalimanı'nda, 2017 Temmuz ayı itibariyle yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 1 artarak 2015 rakamlarını yakaladı" bilgisini paylaştı.

Cuma günü de havalimanından 98 bin yolcu giriş çıkış yaptı.

Habertürk

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:08
  1. Atatürk Havalimanı
  2. DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak
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