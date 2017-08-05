Atatürk Havalimanı daha önce böylesini görmedi! Tarihi rekor

Atatürk Havalimanı temmuz ayında iniş kalkış yapan 4 bin 323 uçakla aylık bazda tarihi rekorunu kırarak 6 milyon 537 bin 34 yolcuya hizmet verdi.

Uçak rekorunu sosyal medya hesabından bildiren DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, "Krizin etkilerini geride bırakan Atatürk Havalimanı'nda, 2017 Temmuz ayı itibariyle yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 1 artarak 2015 rakamlarını yakaladı" bilgisini paylaştı.

Cuma günü de havalimanından 98 bin yolcu giriş çıkış yaptı.

Habertürk