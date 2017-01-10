Daha önce böyle sergi görmediniz!

Fırat Üniversitesi Hastanesinde altın, yüzük, küpe, madeni para gibi cisimleri yutan bazı hastalar bu cisimleri "hatıra" olarak saklamak isterken bazı cisimlerde gelen hastalara gösteri amaçlı hastanede saklanıyor.

Daha önce böyle sergi görmediniz!
Eklenme: 10 Ocak 2017, 14:24
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Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı  Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, yaptığı açıklamada, para, yüzük,  toplu iğne, broş, kolye, küpe, vida, toka, meyve çekirdeği ve benzeri cisimleri  yutan hastaların kendilerine başvurduğunu söyledi. Her yaş grubundan çok fazla  hasta geldiğini vurgulayan Doğan, bu hastalardan 35'inin yuttukları cisimleri  hastanede çıkardıklarını anımsattı.

Yutulan cisimlerin yaş grubuna göre farklılık gösterdiğine dikkati  çeken Doğan, oyun oynama dönemindeki çocukların çevresinde gördüğü eşyaları hiç  üşenmeden ağızlarına atmaları nedeniyle en fazla küçük yaş grubu ile  karşılaştıklarını ifade etti.

Özellikle kadınların daha çok çengelli iğne yuttuğunu dile getiren  Doğan, "Geçen yıl kliniğimize yaklaşık olarak 35 civarında yabancı cisim yutan  vaka gelmiştir. Bunlar çoğunlukla 24 saatlik açlık süreleri beklendikten sonra  gerekli olan müdahale yapılarak taburcu edilmişlerdir." dedi.

"Hatıra amaçlı alıyorlar"

Küçük broşlar, iğne, kolye ve zincir yutma vakaları gördüğünü de  kaydeden Doğan, özellikle son zamanlarda madeni para yutma olaylarının fazla  olduğunu söyledi.

Doğan, şunları kaydetti:

"Son vakamızın ikisi madeni parayı yutmuştu. Özellikle son dönemlerde  madeni para daha fazla eğilim göstermekle birlikte çengelli iğne de kız  çocuklarında daha fazla olmaktadır. Bu yabancı cisimlerden değerli olanları  çoğunlukla ailelere iade etmekteyiz. Aileler hatıra amaçlı yabancı cismi saklamak  için istiyor. Bazen küçük olanları, kıymeti fazla olmayanları, ailelerin almak  istemediği cisimleri saklayıp ilerleyen zamanlarda gösteri amaçlı, gelen  hastalarımıza gösterme eğilimindeyiz."

Prof. Dr. Doğan, ailenin çocuğun ağzında böyle bir cisim kaldığını  düşünmesi durumunda hastaya herhangi bir müdahalede bulunmaksızın en kısa sürede  hastaneye getirmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Bu şikayetle kendilerine gelen hastalarda bugüne kadar ölüm vakası yaşanmadığını bildiren Doğan, şöyle devam etti:

"Yutulan cismin yemek borusundan ziyade nefes borusuna kaçması sonucu  ölüm vakaları yaşanabiliyor. Özellikle yemek borusuna kaçan cisimler bazen yemek  borusunda ciddi yaralanmalara, yanıklara, delinmelere yol açabiliyor. Bazen de  mıknatıs türü cisimlerin birden çok alınması durumunda ince bağırsaklarda veya  sindirim sisteminde yapışıklıklara ve yaralanmalara neden olmaktadır."

Doğan, yabancı cisim yutanları uyuttuktan sonra 3-5 dakika içerisinde  midesinde veya yemek borusundaki cismi endoskopi cihazıyla çıkardıklarını  sözlerine ekledi.

Pembe Nar

 
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