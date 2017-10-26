Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Daha ilk günden tartışma konusu oldu… Suç duyurusunda bulunacaklar

Meral Akşener’in kuruluş dilekçesini verdiği İyi Parti, daha ilk günde tartışma konusu oldu.

26 Ekim 2017 Perşembe 10:48
Daha ilk günden tartışma konusu oldu… Suç duyurusunda bulunacaklar

MHP’den ihraç edilen eski milletvekili Meral Akşener 200 kurucu üyenin olduğu İyi Parti’nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verdi. Sonrasında Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki törene katılarak partisinin adını, logosunu ve sloganını tanıtan Akşener'in partisi ilk günden tartışılmaya başlandı. Güneş şeklindeki logonun ve "İyi Parti Türkiye’ye çok iyi gelecek" sloganının Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in seçim sloganı ve logosuna olan benzerliği dikkat çekti.

LOGO VE SLOGAN TESCİLLİ

Türel, 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti’den Antalya’nın adayı olarak gösterildikten sonra seçim propagandası döneminde, 'Menderes Türel Antalya'ya iyi gelecek', 'Antalya'ya iyi gelecek' sloganları ve güneş logosunu kullanmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türel, seçim sonrasından bugüne kadarki süreçte de 'İyi gelecek' temalı sloganı ve güneş logosunu kullanmayı sürdürdü. Akşener’in kuruluşunu açıkladığı İyi Parti’nin logosunda yer alan güneşle, Türel’in kullandığı güneş logosunun benzer olduğu görüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Antalya iyi gelecek' sloganı ve logosunu, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak Aralık 2015’te tescil ettirmişti.

“DÜNYAYA MAL OLMUŞ”

Sadece logo ve slogan değil, parti logosunun zemininde kullanılan gök mavisi renk ve partinin isminde kullanılan fontun Kayı Boyu’nun işaretinde kullanılan fonta benzemesi Kayı Boyu Derneği’ni harekete geçirdi. Partiye suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Dernek Başkanı Kazım Duman, partinin yazılışının kayı damgası olduğunu söyleyerek, "Dünyaya mal olmuş bir damganın böyle bir şekilde kullanılmasına karşıyız. Beni çok kişi aradı ve rahatsız olduklarını ifade etti" dedi.

İLK SUÇ DUYURUSU

FETÖ ile bağlantılı isimler, Muhsin Yazıcıoğlu suikastına ilişkin soruşturmada bir dönem 'şüpheli' olarak yer alan kişilerin bu partide toplandığını belirten Duman, "Kayı boyu damgasının bu parti ile anılmasını istemiyoruz. Kayı boyu amblemin altında her görüşten insan var. Partinin kullanmasına karşıyız ve muzdaribiz. Yönetim kurulunu acil topladık. Suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 10:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • ihsanihsan9 dk önce
    beyler HADİSİ-ŞERİF var kadından başkan yapmayınız duyuyulur
  • MilletMillet25 dk önce
    Uğraşmayın bu meczup piyonlarla .Ne kadar konuşulursa o kadar reklamını yapıyoruz.
  • Kürşat DagKürşat Dag27 dk önce
    Davayıacan acsın ...
  • cccihadddcccihaddd45 dk önce
    Diriliş Ertuğrul dizisinde ki kayı boyu artık uç beylik olduğuna göre sancak değiştirilmeli çünkü bu abd piyonu fetoscular aklıma geliyor
  • Bekir gökçeBekir gökçe58 dk önce
    Merl akşener daha prtisinin ismini logosunubile bi yerlerden kopyalamış bu partimi cumhur başkanı yapacak meral teyzeyi guven diğin feto dağına kar yağıyor meraaaalşimdi mindere indin o siyaset minderinden niceleri 2 80 1 90 uzanıpta kalkamadı senin iyi bilmen lazım karşındadunya ağır siklet siyasetşanpıyonurecep tayyıp erdoğan var senin kucağinda olduğun ağa babaları o mindrresırt aşşağı yapıştırmış bodokslu meral karşında kukremiş aslan gıbi bahçeli varerdoğanı 12 particik bir olmuş baronlr kartel medya pkksı fetosu abdsi avrupası yenememiş 70 mişe merdiven dayamış bodokslu meral teyzemiz erdoğanı alt edeceerdoğanın altında kalırsan gorursun karadenizli erkeğin şeyini pardon gucunu
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İhracatçılar ‘Rusya’ krizi için Başbakan’a gitti
  1. İhracatçılar ‘Rusya’ krizi için..
  2. Avrupa otomotiv pazarı yüzde 3,6 büyüdü
  3. Vakıf Katılım'dan büyük başarı
  4. Katar’ın başkenti Doha’da eğitim zirvesi
  5. TRJet projesi kapsamında 100 milyon..
  6. İstanbul'da Türklerin ilk izlerine..
  7. Türkiye liderliğinde flaş hamle
  8. Kripto paranın arka planındaki teknoloji
  9. İMSAD Başkanı: Dijital dönüşümle..
  10. Genel Sağlık Sigortasında öğrencilere..
  11. İşte şehidin son görüntüleri - VİDEO
  12. İbadi'den Barzani'nin teklifine şok..
  13. Dünya serbest çalışma ekonomisine..
  14. Logonun nereden alındığını açıkladı
  15. Öğretmene not verme uygulaması nasıl..
  16. İstanbul’da çatışma… Ölü ve yaralılar..
  17. Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18...
  18. Kenyalılar yeniden sandık başına gitti
  19. İstanbul havalimanlarında 9 ayda 71..
  20. Doların maliyeti 2018’de artabilir
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
Kilo vermek için 5 altın kural
Kilo vermek için 5 altın kural
Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor