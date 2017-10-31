Daha ilk günden sert kavgalar… Oda TV’ciler Akşener için birbirine girdi

Geçtiğimiz hafta Meral Akşener ve yandaşları parti kurduklarını ve parti programını resmen açıkladı. Pek çok tartışmayı da beraberinde getiren İYİ Parti daha ilk günlerden kavga ortamına girmeye başladı bile. Ancak daha da ilginci Oda TV’cilerin ‘can ciğer’ tayfası birbirne saldırdı.

Oda TV’de köşe yazarlığı ve Ulusal Kanal’da program yapan Nihat Genç, canlı yayın İYİ Parti’nin kurucularından eski SAT Komandosu Ali Türkşen hakkında çok sert ifadeler kullandı. Genç “Pazusu büyük adamdan mı korkacağız?” diyerek Türkşen’e seslendi.

Partinin arkasında Amerika’nın olduğunu ve onların desteği ile Türkiye’de bir yerlere gelmeye çalıştığını ifade eden Nihat Genç’e Ali Türkşen’den cevap gecikmedi.

Oda TV portalı üzerinden verilen cevapta Türkşen, Genç’e sert ifadeler ile yüklendi.

Türkşen özetle Nihat Genç'i "Doğu Perinçek Beyefendi gibi eksik bilgiyle yanlış değerlendirme yapmakla" suçladı ve partinin kuruluşuyla ilgili evrakları imzalarken 'eşit vatandaşlık' ifadesini içeren paragrafın çıkarıldığını iddia etti.

Genç’e ‘Nihat abi’ diye hitap eden Türkşen devamında, "NATO ile ilgili iki paragrafı nasıl yorumlayacağın sana kalmış. Sen orada yazanları, 'NATO’ya bağlılık, FETÖ’ye bağlılıktır' diye algılıyorsan, senin bileceğin iş. Ama 'Özellikle kondu' diyeceksen, orada da kimseye haksızlık etmemeni rica etmek hakkımızdır diye düşünüyorum Nihat abi" ifadelerini kullandı.

Türkşen şunları kaydetti: “Yorgunluğun her halinden belli, Senin çıkmadığın bu yolda, gafullukla mücadele boynumuzun borcu olsun. Sen yine bize güzel kitaplar yaz. Sen yine es, gürle televizyon ekranlarından. Sen yine konuş Nihat abi. Çünkü yazmayı ve konuşmayı iyi biliyorsun ama elini taşın altına koymuyorsun. Yani kısaca; ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da lütfen bir zahmet ... git Nihat Abi.”

Bakalım ilerleyen günlerde kavga hangi boyutlara ulaşacak. Acaba Nihat Genç bu sert ifadelere nasıl cevap verecek.

GENÇ'TEN ODATV'YE AYRILIK SİNYALİ

Türkşen'in bu ifadelerine ve Odatv'nin tutumuna Genç'ten sert yanıt geldi.

Yazısına "Odatv, bir yazarı olarak kaldıramayacağım 'etik' hatalar yapıyor. Belki de yolun sonu görünüyor" diye başlayan Genç, "Ali Türkşen’in Nihat Genç’e karşı yazısında üstelik suçüstü yakalanmış yeni partisini yıkayıp yağlamasına bir vesile yapmasını ve Odatv’nin bu yıkama yağlamaya yazısını düzelttirmeden izin vermesini 'tiksindirici' buluyorum" ifadelerini kullandı.