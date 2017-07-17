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'Daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğim'

İngiliz The Times Gazetesi'ne röportaj veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğini söyledi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:49
'Daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğim'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İngiliz The Times gazetesine yaptığı röportajda bundan sonra daha fazla sokak protestosu düzenleyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında olduğunu belirtirken yaşananları "halkın demokrasi mücadelesi" olarak tanımladığını söyledi.

"TERÖRİST TANIMINI KABUL ETMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu ve partisi hakkında "Artık terör örgütleriyle birlikte hareket etme noktasına geldi" açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu, "Terörist tanımını kabul etmiyorum, hatta buna gülüyorum" şeklinde cevap verdi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:49
  1. chp
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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