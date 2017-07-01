Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Daha fazla Müslüman öldürmek için daha fazla para...

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesi hükümet tarafından 639 milyar dolar olarak talep edilen Savunma Bakanlığı 2018 mali yılı bütçesini 658 milyar dolara çıkararak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nun onayına sundu

01 Temmuz 2017 Cumartesi 23:18
Daha fazla Müslüman öldürmek için daha fazla para...

ABD Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesi hükümet tarafından 639 milyar dolar olarak talep edilen Savunma Bakanlığı 2018 mali yılı bütçesini 658 milyar dolara çıkararak Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nun onayına sundu.

Tahsisatlar Komitesi'nin değişikliler yaparak Genel Kurula gönderdiği 2018 mali yılı savunma bütçesi kanun tasarısında temel harcamalar 574,5 milyar dolardan 584,2 milyar dolara çıkarılırken, Deniz Aşırı Muhtemel Operasyonlar Fonu da 64,6 milyar dolardan 73,9 milyar dolara yükseltildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Komite Başkanı Cumhuriyetçi Rodney Frelinghuysen, söz konusu tasarıda Amerikan ordusunun daha fazla silah ve asker talebini karşılamaya yönelik değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Frelinghuysen, "Şimdi ordumuzu tekrar inşa etme ve ülkemizi koruma zamanıdır. Bu kanun tasarısı ordumuza işlerini yapmaları ve dünyada istikrarı sağlamaları için gereken kaynağı sağlayacak." dedi. 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 23:18
  1. Rodney Frelinghuysen
  2. ABD
  3. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Daha fazla Müslüman öldürmek için daha fazla para...
    1. Daha fazla Müslüman öldürmek için daha..
    2. Ekvador'da büyük deprem
    3. Suruç'ta binlerce kişiden teröre lanet..
    4. 742'si kadın en az 5 bin 381 Müslüman..
    5. Katar'dan 'Türk Üssü' açıklaması!
    6. Bozdağ'dan kritik soru: Darbe davasına..
    7. Paris'te terör alarmı! Yolcular..
    8. Avrupa ülkesinden AB'ye tepki: Türkiye..
    9. 'Aşırı sıcaklar uyku bozukluklarına..
    10. İşte Barış Yarkadaşlı CHP'nin 'adalet'..
    11. Alevler içinde kaldı! Ünlü isim..
    12. Türkiye ve Katar'a karşı sinsi plan!
    13. Müslümana zulmün adı Madımak!..
    14. Dışkı yedirilen kadın konuştu: Kocam..
    15. Teröristlere hava harekatı! Yok..
    16. Trump: Kuzey Kore’ye sabrımız bitti
    17. Necati Şaşmaz'ın ikinci büyük mutluluğu!
    18. Milli yıldız resmen NBA'de! İşte yeni..
    19. Bakan Soylu: Yakalandılar, şu anda..
    20. HDP, sözde adalet yürüyüşüne bu..
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası