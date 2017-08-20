Daha dündü... Bunları ne çabuk unuttun Almanya!

Unuttuk sanıyorlar. 16 Nisan Referandumu öncesi ve sonrasında Türkiye'nin seçimlerine burnunu sokmaktan geri durmayan Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk vatandaşlarına, "Türkiye düşmanlarına oy vermeyin" çağrısı karşısında çılgına döndü. Erdoğan'ın çağrısını 'içişlerine müdahale' olarak nitelendiren Berlin, 'Hayır'cılara ve Türkiye karşıtı tüm terör örgütlerine verdiği desteği unutmuşa benziyor. Her fırsatta Türkiye aleyhtarı açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmeyeceğini belirterek Ankara'ya sözde ekonomik şantaj yapmaya çalışırken haddini aşan bir harekete daha imza attı. Merkel, Türkiye'de 16 Nisan'da 'Hayır' diyen seçmenlerin kendilerinden beklentisi olduğunu iddia etti. Hemen ardından SPD'nin başbakan adayı Martin Schulz da "Erdoğan ölçüyü iyice kaçırdı. Özgür ve demokratik Türkiye için savaşanlara daha çok destek olacağız" dedi. Skandal açıklamasıyla Schulz, şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin içişlerine karışmaktan geri durmayacaklarını ilan etti.

BAKANLARA BİLE YASAK KOYDU

16 Nisan Referandumu için açıkça 'Hayır' tarafında yeralan Almanya'nın başlattığı faşist akıma başka Avrupa ülkeleri de uymuştu. Türkiye'nin birçok bakanına, konsolosluklara girmek için bile izin verilmedi. Avrupa ülkeleri Türkiye'nin kendi iç siyaset meselesine doğrudan müdahil olurken, 'Evet' kampanyasını Avrupa'da resmen yasaklamış oldu. Referandum sürecinde Alman devlet televizyonu da içeriği yalanlarla dolu olan Türkçe 'Hayır' videosu yayınlanmıştı. Türkiye'deki anayasa referandumunu hedef alan 'Nein' (Hayır) yazılı bayrak, Münih Bavyera Opera binasına asıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya başta olmak üzere Türk bakanların gurbetçilerle buluşmasına izin vermeyen Berlin yönetimi, CHP'li Deniz Baykal'ın Filderstadt'ta 'Referendumda Hayır' konulu toplantı yapmasına müsaade etti. Ancak Berlin'in yanlı tutumuyla çileden çıkan Baykal, Almanya'ya gitmekten vazgeçti.

'EVETÇİLER TÜRKİYE'YE DÖNSÜN' DEDİLER

Almanya'da sağ popülist AfD, referandumda Almanya'dan 'Evet' oyu kullananların Türkiye'ye geri dönmelerini istemişti. Alman derin devleti ise 'Evet' diyenlere sistematik baskı uyguladı. 'Evet' oyu verecek gurbetçiler Almanya'nın her yerinde psikolojik baskıya maruz kaldı. Bu durum, referandum günü açık saldırıya dönüştü; sandığa oyunu atan birçok vatandaş, PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. 16 Nisan sürecinde Almanya'da "Erdoğan'ı seviyorum" demek suç olmuştu. Belediye salonları ücretsiz olarak 'Hayır'cılara tahsis edildiği ülkede Bild gazetesi, 16 Nisan'a ilişkin haberinde hem Türkçe hem Almanca, 'Atatürk olsa HAYIR derdi' başlığını kullandı. Türk yetkililere salon dahi vermeyen, konferans ve miting yapmalarını engelleyen Almanya, PKK'nın 'Hayır' eylemlerine ise tam destek verdi. Almanya'daki bazı Türk siyasetçiler de 16 Nisan sürecinde 'Hayır' cephesinde yeraldı. Rhein-Main Hayır Platformu'nca asılan afişteki bilgilere göre CDU'lu vekil İsmail Tipi ile SPD'li Turgut Yüksel, Rüsselsheim kentinde düzenlenen 'Hayır' gösterisinde bulundu.

(Yeni Şafak)