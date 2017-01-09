Daha da artacak!

Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının etkisini arttıracağını açıkladı.

Daha da artacak!
Eklenme: 09 Ocak 2017, 10:56
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Meteorolojiden yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir." denildi.

Ayrıca, "Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesi kullanıldı.

 
Etiketlerkar yağışıMeteoroloji
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