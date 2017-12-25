Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dağların aslanları' ansızın vuruyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 43'üncü dönem uzman erbaşlar için dönem sonu tatbikatı düzenledi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:43
Dağların aslanları' ansızın vuruyor

Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilen ve dünyada sadece birkaç ülkenin gerçekleştirebildiği "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda komandolar, zorlu hava, arazi ve iklim şartlarında eğitim alarak, senaryo gereği çıkan çatışmada teröristleri imha etti. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 43'üncü dönem uzman erbaşlar için dönem sonu tatbikatı düzenledi.

Uzman erbaşlar, 16 haftalık kursun sonunda güç, cesaret, kararlılık ve dayanıklılık isteyen "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nı icra etti.

Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı'na katılan kursiyerler, her türlü hava, arazi ve iklim şartlarında muhabere eğitimi aldı. On gün süren tatbikatta, çetin doğa şartlarına uyum sağlamayı başaran kursiyerler, soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden ülkenin, milletin bölünmez bütünlüğünü korumak, muharebe etkinliğini artırmak, görevlerini her şart ve ortamda yerine getirmek için mücadele etti.

Kilometrelerce yürüdüler

Senaryo gereği düzenlenen harekatta büyük başarı gösteren komandolar, eğitimin son bölümünde arazi tatbikatını gerçekleştirdi. Sırtlarındaki 40 kilogramlık teçhizatlarıyla kilometrelerce yol yürüyen kursiyerler, tatbikatta ilk olarak bölgenin emniyetini sağladı.

Burada kol komutanından alınan emirleri harfiyen yerine getiren komandolar, arazideki zorlukları yenme becerisine sahip olduklarını gösterdi.

Kursiyerler, daha sonra hava hücum harekatı için bölgeye gelen helikopterin indiği yerin emniyetini aldı. Helikoptere binen kursiyerler, ilerideki 2 bin metre rakımlı sarp dağlara indirildi.

Teröristler imha edildi

Bu bölgeye mayın aramasıyla intikal eden komandolar, civarda yaptıkları arama tarama faaliyetinde tespit ettikleri terörist unsurları etkisiz hale getirmek için harekete geçti. 

Tim komutanının emriyle son hazırlıklarını yapan kursiyerler, öncelikle kendi emniyetini aldıktan sonra teröristlerle sıcak temasa girdi. Komandolar, üstün manevra yetenekleriyle seri şekilde mevzilenip ani vuruşlarla kısa sürede teröristleri etkisiz hale getirmeyi başardı.

"Mavi Bereliler" ve "Dağların aslanları" isimleriyle de anılan Türk komandoları, gerçeğini aratmayan tatbikattan tam not aldı.AA

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 12:43
  1. Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı
  2. Tatbikat
  3. Isparta
  4. Eğirdir
  5. Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi
  6. uzman erbaşlar
  7. eğitim
  8. Mavi Bereliler
  9. Komando

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ ile DHKP/C'nin "kaos planı" davası başladı
    1. FETÖ ile DHKP/C'nin "kaos planı"..
    2. Süper Lig ekibinde deprem! Hocayı..
    3. TÜSİAD'dan tuhaf çıkış! KHK'ların ve..
    4. Asgari ücrette sıcak gelişme: Tarih..
    5. Abdullah Gül'den dikkat çeken çıkış:..
    6. Sadakataşı’ndan Kudüs’e Kışlık..
    7. Sağlam temeller üzerinde yükselen..
    8. Anlaşma olursa etin fiyat 15 lira
    9. Geleceğin Bilinçli Şoförleri Ümraniye..
    10. Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir şok daha
    11. Bakan açıkladı! 'Zarrab masumdur' diye..
    12. En kısa günde en yüksek ciro
    13. Kendiliğinden teslim oldu! 'Abi'..
    14. Dünyanın Unuttuğu Cerablus’taki Yetimler
    15. Fikret Orman: Arda Turan gündemimizde...
    16. Suudi Arabistan duyurdu: Öldürüldü!
    17. Rusya'da otobüs yayaların arasına..
    18. Avrupa Birliği'nde bir çatlak daha:..
    19. Terim'in ilk transferi! Resmen imzayı..
    20. Bir ülke daha ABD'ye karşı ayaklandı:..
    'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'
    'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'
    'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'
    'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'
    Türkiye sınırında esrarengiz uçak
    Türkiye sınırında esrarengiz uçak
    Emekliye 3 Ocak zammı
    Emekliye 3 Ocak zammı
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!
    Mesut Yılmaz: Allah'a isyan etmeyeceğiz
    Mesut Yılmaz: Allah'a isyan etmeyeceğiz