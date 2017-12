Dağların aslanları' ansızın vuruyor

Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilen ve dünyada sadece birkaç ülkenin gerçekleştirebildiği "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda komandolar, zorlu hava, arazi ve iklim şartlarında eğitim alarak, senaryo gereği çıkan çatışmada teröristleri imha etti. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 43'üncü dönem uzman erbaşlar için dönem sonu tatbikatı düzenledi.

Uzman erbaşlar, 16 haftalık kursun sonunda güç, cesaret, kararlılık ve dayanıklılık isteyen "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nı icra etti.

Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı'na katılan kursiyerler, her türlü hava, arazi ve iklim şartlarında muhabere eğitimi aldı. On gün süren tatbikatta, çetin doğa şartlarına uyum sağlamayı başaran kursiyerler, soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden ülkenin, milletin bölünmez bütünlüğünü korumak, muharebe etkinliğini artırmak, görevlerini her şart ve ortamda yerine getirmek için mücadele etti.

Kilometrelerce yürüdüler

Senaryo gereği düzenlenen harekatta büyük başarı gösteren komandolar, eğitimin son bölümünde arazi tatbikatını gerçekleştirdi. Sırtlarındaki 40 kilogramlık teçhizatlarıyla kilometrelerce yol yürüyen kursiyerler, tatbikatta ilk olarak bölgenin emniyetini sağladı.

Burada kol komutanından alınan emirleri harfiyen yerine getiren komandolar, arazideki zorlukları yenme becerisine sahip olduklarını gösterdi.

Kursiyerler, daha sonra hava hücum harekatı için bölgeye gelen helikopterin indiği yerin emniyetini aldı. Helikoptere binen kursiyerler, ilerideki 2 bin metre rakımlı sarp dağlara indirildi.

Teröristler imha edildi

Bu bölgeye mayın aramasıyla intikal eden komandolar, civarda yaptıkları arama tarama faaliyetinde tespit ettikleri terörist unsurları etkisiz hale getirmek için harekete geçti.

Tim komutanının emriyle son hazırlıklarını yapan kursiyerler, öncelikle kendi emniyetini aldıktan sonra teröristlerle sıcak temasa girdi. Komandolar, üstün manevra yetenekleriyle seri şekilde mevzilenip ani vuruşlarla kısa sürede teröristleri etkisiz hale getirmeyi başardı.

"Mavi Bereliler" ve "Dağların aslanları" isimleriyle de anılan Türk komandoları, gerçeğini aratmayan tatbikattan tam not aldı.AA