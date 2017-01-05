Dağıtım sistemi gelirinin düzenlenmesi tebliğinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, elektrik dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerin belirlenmesinde, dağıtım faaliyeti yatırım harcamaları ve bu harcamalarına ilişkin makul getiri, sistem işletim maliyeti, teknik ve teknik olmayan kayıp maliyeti, kesme-bağlama hizmet maliyeti, sayaç okuma maliyeti, reaktif enerji maliyeti ve iletim tarifesi kapsamında ödenen tutarlar gibi tüm maliyet ve hizmetler dikkate alınacak.



Dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller, bağlantı durumuna, tüketim miktarına ve kullanım amacına göre farklılaştırılabilecek.



Elektrik dağıtım şirketlerinin tarifelerine esas alınacak teknik ve teknik olmayan kayıplara ilişkin maliyetler, EPDK tarafından belirlenen hedef oranlarını geçmemek kaydıyla dağıtım tarifelerinde yer alacak ve tüketiciye yansıtılacak.







