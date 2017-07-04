Dağın zirvesinde alttan ısıtmalı 'Sultan Hamamı' bulundu

Anadolu Selçuklu başkenti Konya'da birçok medeniyete beşiklik eden ve efsanelere konu olan 5 bin yıllık sur ile sarnıçların bulunduğu Takkeli Dağ'daki kalede, Selçuklu sultanlarının kullandığı hamam, gün yüzüne çıkarıldı.

Merkez Selçuklu ilçesi sınırlarında bulunan ve Konya'nın tüm noktalarını göz önüne seren Takkeli Dağ, efsanelere konu olurken, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin de izlerini taşıyor.

Dağın birçok medeniyete ev sahipliği yapmasının en büyük nedeni ise doğal bir gözetleme kulesi olması.

Zirvesinde tarihi surlar, çok sayıda su sarnıcı ve tapınak barındıran Takkeli Dağ, bazı tarihi kaynaklarda ise "Gevele Dağı" olarak yer alıyor. Dağın doğu ve batı yamaçlarında ise Roma dönemine ait kaya mezarları bulunuyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'ya kadar binlerce yıldır medeniyetlerin izlerini barındıran dağdaki Gevele Kalesi'nde, bugüne kadar yürütülen kazılarda önemli bulgulara ulaşıldı.