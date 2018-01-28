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Dağılan PYD'den yeni plan! Kandil harekete geçti

Yalnız Afrin'de değil, Fırat'ın doğusunda da TSK bombardımanıyla zor anlar yaşayan PKK, sınırda yeni bir saldırı planını devreye soktu.

28 Ocak 2018 Pazar 17:38
Dağılan PYD'den yeni plan! Kandil harekete geçti

Kandil'den gönderilen ve Ceylanpınar karşısındaki Ras'ul Ayn'a ulaşan 80'i aşkın keskin nişancıterörist, Cerablus'tan Haseke'ye kadar olan hatta aralıklarla konuşlanıyor. 

SNİPERLAR İÇİN BOMBARDIMAN ARTTIRALACAK

Sınırın sıfır noktasında asker ve vatandaşlarımızı şehit etmek üzere saldırıya hazırlanan 'sniper'teröristlere karşı önlemler artırıldı. Tehdidin uzaklaştırılması için sınır bölgesindeki bombardımanın artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan PKK, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimlerini dün de sürdürdü. Geceyarısı meydana gelen olayda sızma yaparak birliklere saldırmak isteyen teröristlerle çatışma yaşandı. Bölgede 7 PKK'lının öldürüldüğü kaydedildi.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 17:38
  1. pyd
  2. sniper pyd
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 1 sa önce
    ALLAHALLAHBÖYLEYSE BÜYÜK ZAAFI YETERVAR KANDİLİN NE OLDUĞUNU DEVLETE ÖĞRETEN OLMADİMİBU BÖLGEYE NEDENİHA GÖZETİMİ ALTINDA DEYİLKAÇ KİŞİ OLDUĞUNU BİLDİĞİ HALDE YERLESTİLİ YERİ BİLDİĞİ HALDE MÜDAHALE YAPMA YOK İLLA BİRİLERİ VURULACAK Mİ
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