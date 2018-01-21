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Dağda mahsur kalan 3 üniversiteli genç jandarma ve AFAD tarafından kurtarıldı

Karabük’te Keltepe mevkisinde dağda mahsur kalan 3 üniversiteli genç, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

21 Ocak 2018 Pazar 16:11
Dağda mahsur kalan 3 üniversiteli genç jandarma ve AFAD tarafından kurtarıldı

Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde okuyan 3 genç, hafta sonu kamp yapmak üzere Karabük’e geldi. Kentin 2 bin rakımlı en yüksek mevkisi olan Keltepe bölgesine çıkan üniversiteli gençler, araçlarını park ettikten sonra, kamp yapmak üzere ormanlık alan içerisine geçti. Burada yollarını kaybeden gençler fırtınadan korunmak ve donmamak için yanlarında getirdikleri çadırı kurdu. Yiyecekleri de biten gençler dönüş yolunu da kaybedince dağlık bölgede mahsur kaldı. Telefonları ile jandarmaya ulaşan gençler mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi. İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri GSP yardımı ile gece saat 03.00 sıralarında soğuktan donmak üzere olan gençlere ulaştı. Dağlık bölgeden ekipler tarafından alınan gençler daha sonra Karaağaç köyü mevkisinde bekleyen 112 ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilerek tedavi edildi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 16:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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