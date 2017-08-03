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Dağda intihara teşebbüs etti

Kayseri’de Ali Dağı’nın yamacında intihara teşebbüs eden şahsı, AFAD ve UMKE ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:09
Dağda intihara teşebbüs etti

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı’nda meydana gelen olayda, Adeviye K. (36) dağda kendisini kayanın üzerinden atarak intihara teşebbüs etti. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüşün ardından yaralı Adeviye K.’ya ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından sedye ile aşağı indirdi. Ambulansa konulan Adeviye K., hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:09
  1. Kayseri
  2. Talas
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