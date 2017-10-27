Dağcılık Federasyonu yeni logosunu görücüye çıkardı

Türkiye Dağcılık Federasyonu yeni logosunu Ağrı'da tanıttı. Programa, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Engin ve çok sayıda vatandaş katıldı.