DAGC Başkanı Özsoy: “Erzurum Kongresi’nin 98. yılında millet iradesine sahip çıkmanın ve Cumhuriyet’i kuran şehir olmanın onurunu yaşıyoruz”

23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir kongre olduğunu hatırlatan Özsoy, “23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 98.yılı3 Temmuz 1919 günü Mustafa Kemali şehirlerinde konuk eden Erzurumlular, vatanın kurtuluşu yolunda 23 Temmuz günü Mustafa Kemal başkanlığında büyük katılımlı bir kongre toplayarak Cumhuriyetin kurulmasına temel oluşturacak kararlara imza attılar.O gün tüm dünyaya‘ Milli iradenin’ her türlü gücün üzerinde olduğu, tartışılmayacağı ve her şart altında sahiplenileceği haykırıldı. Bugün Kongre’nin 98.yılını büyük bir gururla kutladığımız bu günde millet iradesine sahip çıkmanın ve Cumhuriyet’i kuran şehir olmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.

24 Temmuz gününün de basından sansürün kaldırılışının yıl dönümü olduğunu bildiren Özsoy, mesajında şunları kaydetti:

“24 Temmuz, Basın Bayramı olarak kutlanmaktadır. Türk Basını çözüm bekleyen onlarca sorununa karşın, dün olduğu gibi bugün de dik duruşunu devam ettirmektedir. 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin toplanmasında Albayrak Gazetesi ve yazı kadrosu önderlik etmiş, kongreye çok sayıda gazeteci katılmıştır. Geçmişten günümüze ise gazeteciler milli ve manevi meselelerde hep önde olmuştur. Türk Basını, son olarak FETÖ’cülerin gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe girişimine karşı Milletin İdaresi ve devletinin yanında yer alarak darbeye karşı dur demiştir.Basın Bayramını kutladığımız bu günde güncel bir sorun olan ‘Yerel Basının 7 aydan bu yana imzalanmayan Resmi ilan bedel tarifesinin biran önce imzalanarak mağduriyetin giderilmesini talep etmekteyiz. Basın Bayramı’nda diyoruz ki; sorunlarımız var ancak sorumluluklarımız da var. Sorumluluklarımız ülkemizin bölünmez bütünlüğünün yanında durmaktır. Bu vesile ile bütün gazetecilerin Basın Bayramı’nı tebrik ediyor, hain darbe girişiminde şehit olan meslektaşlarımızın ve bütün şehitlerimizin aziz hatıraları önünde eğiliyor ve onları rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”