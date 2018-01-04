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Dağ aslanı maket geyikle böyle trollendi
ABD'nin Idaho eyaletinde bulunan bir ormanda dağ aslanının maket geyikle avcılar tarafından trollenmesi kameraya böyle yansıdı.
04 Ocak 2018 Perşembe 09:51
Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 09:51
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